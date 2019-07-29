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На фондовой бирже ПФТС значительно вырос объем контрактов

На фондовой бирже ПФТС значительно вырос объем контрактов

В июле текущего года в АО “Фондовая биржа ПФТС” было заключено 1 тысячу 187 биржевых контрактов на общую сумму 12 млрд 973 млн грн, что составляет 204% от уровня июня.

Об этом сообщает пресс-служба ПФТС.

С начала года заключено 10 тысяч 214 биржевых контрактов на общую сумму 69 млрд 146 млн грн или 127% уровня аналогичного периода 2018 года.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по количеству заключенных контрактов в июле составила 52% (государственные облигации — 51%, корпоративные облигации — 89%, акции — 43%, ценные бумаги институтов совместного инвестирования (ИСИ) — 97%, муниципальные облигации — 100%), в январе — июле — 64% (гособлигации — 57%, корпоративные облигации — 82%, акции — 88%, ценные бумаги ИСИ — 99%, муниципальные облигации — 100%).

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов в июле составила 35% (гособлигации — 36%, корпоративные облигации — 25%, акции — 61%, ценные бумаги ИСИ — 99%, муниципальные облигации — 100%), в январе — июле — 37% (государственные облигации — 37%, корпоративные облигации — 53%, акции — 88%, ценные бумаги ИСИ — 99%, муниципальные облигации — 100%).

По материалам Дело
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