Межбанк: динамичный вторник

Вторник прошел на валютном рынке достаточно динамично. Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – на поведение участников торгов основное влияние оказали следующие факторы:

1) Аукцион по размещению ОВГЗ. Как мы и предполагали – чиновники смогли разместить практически весь объем предлагаемых облигаций и получат в бюджет порядка 2,67 млрд гривен. Нерезиденты сегодня были заметны с продажами валюты под завтрашние расчеты по этим бумагам. Именно благодаря нерезидентским вливаниям валюты – в середине дня гривна потеснила доллар;

2) Покупка валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Эти покупатели сегодня “светились” на межбанке, но их покупки быстро “потонули” в общем объеме спроса и лишь частично поддержали валютные котировки в течении дня;

3) Активность крупных импортеров по оплате их внешнеэкономических контрактов при сдержанной продаже валюты экспортерами. Именно покупки крупных компаний-импортеров сегодня сыграли основную роль в поддержке доллара на межбанке. Как только нерезиденты продали основные суммы валюты и ушли с рынка – экспортеры стали диктовать тренд по курсу. Так как они не особо спешили расставаться с валютой и делали это только в объемах, необходимых для финансирования текущей деятельности – продавцам пришлось искать компромисс по курсу. Он и был найден в пределах котировок 25,56/25,59 гривен за доллар к моменту завершения активной фазы торгов.

Спекулянты работали сегодня в основном в формате “в две стороны” и особой активности по раскачке рынка не проявляли, хотя и сделали несколько попыток вернуть котировки к утренним значениям около 25,60-25,70 гривен за доллар. Но как только они видели, что рынок не готов к такому коридору – тут же переставали играть “на повышение”.

Ход торгов:

Начав с утренних 25,67/25,71 гривен за доллар — уже в первый час сессии курс откатился к отметке 25,61/25,65 гривен, а к 12:00 просел до 25,52/25,55. Сказывались продажи нерезидентской валюты под аукцион по размещению ОВГЗ. Но как только иностранцы перестали продавать доллар под завтрашний расчет за облигации и на рынке остались продавцы-экспортеры – ситуация несколько изменилась. Продавцы быстро “уперлись” по цене предложения и покупателям ничего не оставалось как только согласиться с котировками продавцов. В итоге – обед рынок встретил уровнем 25,56/25,59 и лишь к концу сессии на единичных сделках доллар просел до 25,52/25,55.

Главные события 6 августа на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 25,67/25,71 гривен до 25,52/25,55 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, хотя и был замечен в обычном для себя «тихом» формате работы через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,6266 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 7 августа установлен на уровне 25,5903.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,56 / 25,59

евро – 28,58 / 28,61

российский рубль – 0,3925 / 0,3931

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1185 / 1,1186

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