В Киеве разоблачили группировку кредитных мошенников

Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали в Киеве масштабную мошенническую схему по обворовыванию граждан через интернет. Члены группировки предлагали людям деньги взаймы через специально созданные веб-платформы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для получения липового кредита преступники требовали предварительно переводить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия. Называли это «оплатой налога», «авансом за услуги юристов, бухгалтеров» и так далее. Но реальные займы не выдавали, хотя люди остро в них нуждались.

В СБУ заявили, что от действий мошенников пострадали тяжело больные люди, в том числе и с онкологическими заболеваниями, которые нуждались в дорогом лечении. Чтобы с жертв подольше тянуть деньги, их старались затравить психологически. Как только потенциальные заемщики отказывались от очередного платежа, их старались максимально запугать. Или тем, что внесут в черные списки «ненадежных партнеров», или просто не выдадут кредит.

По предварительной оценке, преступники ежемесячно получали от этой аферы по 500 тыс. грн.

Теперь против мошенников открыли уголовное производство, а двух организаторов задержали и огласили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество).