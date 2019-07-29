В Киеве разоблачили группировку кредитных мошенников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали в Киеве масштабную мошенническую схему по обворовыванию граждан через интернет. Члены группировки предлагали людям деньги взаймы через специально созданные веб-платформы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для получения липового кредита преступники требовали предварительно переводить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия. Называли это «оплатой налога», «авансом за услуги юристов, бухгалтеров» и так далее. Но реальные займы не выдавали, хотя люди остро в них нуждались.
В СБУ заявили, что от действий мошенников пострадали тяжело больные люди, в том числе и с онкологическими заболеваниями, которые нуждались в дорогом лечении. Чтобы с жертв подольше тянуть деньги, их старались затравить психологически. Как только потенциальные заемщики отказывались от очередного платежа, их старались максимально запугать. Или тем, что внесут в черные списки «ненадежных партнеров», или просто не выдадут кредит.
По предварительной оценке, преступники ежемесячно получали от этой аферы по 500 тыс. грн.
Теперь против мошенников открыли уголовное производство, а двух организаторов задержали и огласили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УКУ (мошенничество).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских13 ч. назад - 4172 40
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 5552 14
Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка10 ч. назад - 12568 9
Фонд госимущества продал Укртелефильм за 5,1 млн грнВчера, 20:42 - 1804 4
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилей5 ч. назад - 3130 3
Пятьдесят тысяч заказов за 2 месяца: в чем уникальность кредитки «Зелена» от А-Банка10 ч. назад - 12568 9
Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данныеВчера, 20:01 - 6934
У Зеленского рассказали, как надо бороться с контрабандой8 ч. назад - 4528 2
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских13 ч. назад - 4172 40
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилей5 ч. назад - 3130 3
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4891
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1660
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1500 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4560
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4922 2