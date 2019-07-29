ФРС разработает собственную платежную сеть

Совет управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) сообщил о том, что американский центробанк намерен разработать собственную платежную и расчетную сеть FedNow Service, которая позволит любому американскому банку предоставлять клиентам круглосуточные и почти мгновенные платежи.

Совет управляющих Федеральной резервной системы обратился к Федеральным резервным банкам с просьбой разработать новую услугу межбанковских расчетов в реальном времени для поддержки более быстрых платежей в США. Платежная система называется FedNow и, предположительно, будет запущена в 2023 или 2024 году.

ФРС намерена модернизировать платежную систему страны с помощью сервиса FedNow, который может переводить средства круглосуточно, по любым дням. Служба предположительно будет доступна как для бизнеса, так и для обычных пользователей.

В первую очередь в сети заинтересованы маленькие банки, поскольку на данный момент они вынуждены пользоваться альтернативами от крупных конкурентов.

ФРС полагает, что система FedNow позволит потребителям более гибко распоряжаться своими деньгами и производить срочные платежи, и запросила публичные комментарии, где участники рынка могут выразить пожелания по поводу устройства FedNow Service.

Одновременно с этим, ФРС рассматривает возможность круглосуточной работы Федеральной автоматизированной системы денежных переводов (Fedwire) и Национального расчетного сервиса, которые обеспечивают платежи между кредитными и другими финансовыми организациями.

Предложение ФРС получило поддержку главы отдела платежей Google Цезаря Сенгупты и нескольких законодателей, включая сенатора США Элизабет Уоррен – кандидата в президенты США от Демократической партии.

В своем заявлении Уоррен сказала: «Я рада, что ФРС наконец приняла меры, чтобы гарантировать, что людям, живущим от зарплаты до зарплаты, не придется ждать до пяти дней для проведения транзакции за аренду, уход за ребенком или продукты. Сегодняшние действия ФРС также помогут малым предприятиям, сделав клиентские платежи доступнее. Я рассчитываю на сотрудничество с ФРС, чтобы обеспечить быстрое и беспроблемное внедрение этой системы».