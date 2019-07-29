Wizz Air открывает новые рейсы из Одессы

Лоукост Wizzair осенью открывает 6 новых рейсов из Одессы: в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братислава, Вроцлав и Катовице. Об этом сообщили в компании.

Начало рейсов – с начала ноября два раза в неделю.

Также Wizz Air объявил о новом рейсе из Львова в Ларнаку (Кипр)

Список новых рейсов от Wizzair из Одессы

Одесса – Будапешт

Одесса – Берлин

Одесса – Братислава

Одесса – Гданьск

Одесса – Вроцлав

Одесса – Катовице

Новый рейс Wizzair из Львова:

Начало полетов – Львов – Ларнака с 28 октября 2019 года.

Стоимость билетов:

Одесса – Берлин – 429 грн/€15.

Одесса – Братислава – 429 грн/€15.

Одесса – Гданьск – 429 грн/€15.

Одесса – Вроцлав – грн/€15.

Одесса – Катовице – 429 грн / € 15.

Львов – Ларнака – 719 грн / € 25.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания с 1 ноября 2018 года изменила правила перевозки ручной клади, а в январе и апреле увеличила цену на приоритетную посадку и багаж.