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Wizz Air открывает новые рейсы из Одессы

Wizz Air открывает новые рейсы из Одессы

Лоукост Wizzair осенью открывает 6 новых рейсов из Одессы: в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братислава, Вроцлав и Катовице. Об этом сообщили в компании.

Начало рейсов – с начала ноября два раза в неделю.

Также Wizz Air объявил о новом рейсе из Львова в Ларнаку (Кипр)

Список новых рейсов от Wizzair из Одессы

Одесса – Будапешт
Одесса – Берлин
Одесса – Братислава
Одесса – Гданьск
Одесса – Вроцлав
Одесса – Катовице

Новый рейс Wizzair из Львова:

Начало полетов – Львов – Ларнака с 28 октября 2019 года.

Стоимость билетов:

  • Одесса – Берлин – 429 грн/€15.
  • Одесса – Братислава – 429 грн/€15.
  • Одесса – Гданьск – 429 грн/€15.
  • Одесса – Вроцлав – грн/€15.
  • Одесса – Катовице – 429 грн / € 15.
  • Львов – Ларнака – 719 грн / € 25.

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Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания с 1 ноября 2018 года изменила правила перевозки ручной клади, а в январе и апреле увеличила цену на приоритетную посадку и багаж.
  • Согласно нормам ЕС, если авиакомпания отменила рейсы или задерживает их более чем на 3 часа, в некоторых случаях она должна возместить пассажиру 600 евро наличными.
По материалам Finance.UA
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