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Украина импортировала рекордный объем дизельного топлива

Украина импортировала рекордный объем дизельного топлива

Импорт дизельного топлива в июле 2019 года вырос на 19,8% относительно уровня поставок в июле 2018 года, до рекордных объемов – 658,5 тысяч тонн. По отношению к объемам импорта в июне 2019 года, прирост составил 45%.

Как сообщает «НафтоРинок» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании UPECO, почти половина импорта в июле – дизтопливо производства российских заводов: НПЗ группы «Роснефть» – 288 300 т, Волгоградский НПЗ («Лукойл») – 25 300 т. Вторым поставщиком ДТ выступает Беларусь – 234,5 тыс. т. (Мозырский НПЗ – 93,4%, Новополоцкий НПЗ – 6,6%). Импорт из литовского Мажейкяйского НПЗ (Orlen) составил 36,9 тыс. т. Морским транспортом оформлено по 21-26 тысяч тонн ДТ из Греции, Индии, и Туркменистана.

Шесть крупнейших трейдеров оформили более половины импортных поставок за июль:

  • «Анвитрейд» – 12,7%,
  • «БНК-Украина» – 9,8%,
  • ОККО – 9,3%,
  • WOG – 9,1%,
  • Parallel – 4,7%,
  • «Альянс Энерго Трейд» – 4,7%.

С учетом производства ДТ в Украине, баланс рынка дизтоплива в июле 2019 г. превышает 700 тысяч тонн. Ранее максимальный месячный баланс наполнения рынка в 2014-2019 гг. наблюдался в октябре 2018 года – 684 600 т.

По материалам ua.news
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