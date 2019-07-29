Межбанк: курс будут "разогревать" три фактора

Во вторник основными мотиваторами валютного рынка будут три фактора:

1) Проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Нерезидентам, которые решили поучаствовать в нем – уже особо некуда тянуть с выходом на торги с продажей валюты под покупку этих облигаций. За сегодня и завтра они должны будут обеспечить себе гривневое покрытие, необходимое для завершения сделок с украинскими бумагами.

Но особо рассчитывать на большие объемы продажи валюты мы бы не стали. Объем предложения ОВГЗ на этом аукционе всего порядка 3 млрд гривен, и иностранцы достаточно быстро их закроют в случае удачных для них результатов аукциона.

С одной стороны – снижением объемов предложения ОВГЗ Минфин Украины пытается за счет конкуренции у покупателей уменьшить стоимость привлечения средств в бюджет. С другой – малые объемы продаж валюты не приведут к существенному проседанию котировок на торгах и будут поглощены самим рынком без особого участия регулятора;

2) Продолжение покупки валюты «дочками» иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Первая декада месяца продолжается и такие покупатели традиционно “разогревают” курс во время проведения таких операций. Радует это и спекулянтов, которые в это время активно зарабатывают на взлете котировок;

3) Рост спроса на валюту со стороны крупных импортеров на фоне очень сдержанного ее предложения от экспортеров. Тут особо ничего не изменилось со вчерашнего дня. Импортеры опасаются дальнейшего подорожания валюты и спешат закрыть свои внешние обязательства, а экспортеры придерживают ее до максимально высоких котировок по дню и дают возможность спекулянтам активно “разогревать” курс в начале сессии. Только дождавшись нового роста котировок – крупные продавцы-экспортеры готовы распродавать основные объемы своей валюты. Это существенно влияет на ход торгов в течение дня и психологически работает против гривны.

В пользу нацвалюты частично срабатывает:

1) Продолжение падения коррсчетов (они еще снизились на 0,7 млрд гривен — до 44,3 млрд);

2) Потребность у клиентов в гривне для выплат зарплат сотрудникам за июль и финансирования текущей деятельности;

3) Некоторая остановка роста котировок на наличном рынке. Владельцы обменок чуть снизили аппетиты при выставлении ценников продажи валюты и работают сейчас с оглядкой на ситуацию на межбанке. Если сегодня курс на торгах сильно не вырастет – наличный рынок также не будет активно вздергивать котировки наличной валюты.

С учетом проведения аукциона по размещению ОВГЗ, активизации «дочек» иностранных компаний по репатриации дивидендов и роста объемов операций импортеров — мы на вторник прогнозируем объемы торгов до 400 млн долларов при совершении до 620 сделок и коридор по доллару в пределах 25,50-25,75 гривен. При удачном для Минфина Украины ходе аукциона по размещению ОВГЗ может быть небольшое снижение стоимости размещения этих бумаг при одновременном небольшом проседании котировок доллара на рынке за счет активных действий нерезидентов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,63/ 25,67

евро – 28,65/ 28,66

российский рубль – 0,39552/ 0,397

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