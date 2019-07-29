Галина Катамай: о юридических рисках, волнующих бизнес

Украина обладает многочисленными природными ресурсами, большой территорией, удачным расположением и бессчетным количеством талантливых граждан. Мы имеем все предпосылки развития и процветания. Основным фактором развития государства является здоровый, в экономическом смысле этого слова, бизнес. Ведь именно бизнес наполняет государственный бюджет, предоставляет рабочие места, развивает экономику страны, способствует привлечению иностранных инвестиций, влияет на улучшение условий жизни.

Казалось бы, обеспечение положительного инвестиционного климата должно быть одной из ключевых задач украинского государства. Но реалии говорят о другом.

Государство увеличивает налоговую нагрузку, усиливает давление на бизнес через проверки, допускает и фактически поддерживает злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями, порождает несовершенную законодательную базу, по которой растет уровень рейдерства и незащищенности бизнеса. Подтверждением этому являются простые факты.

По отчету ГФС, в январе-июне 2019 г. подразделениями аудита было проведено 2,4 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 6,5 тыс. внеплановых проверок и 1,7 тыс. встречных сверок. Во исполнение постановлений суда (в т.ч. полученных в прошлом году) проведено 29 документальных проверок, доначислено денежных обязательств на сумму 111,0 млн грн.

Кроме того, во исполнение других поручений правоохранительных органов, которые даются при расследовании уголовных производств, проведено 411 документальных проверок и доначислено 313,6 млн гривен. Проведено 456 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, доначислено 489,1 млн грн денежных обязательств.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в т.ч. основного платежа по налогу на прибыль – 1 767,3 млн грн, НДС – 1895,3 млн гривен).

В итоге, используя элементарную математику, можно подсчитать, что в среднем на одну проверку приходится 2 млн гривен доначислений. Для реалий нашего бизнеса это значительные средства.

Далее. ГПУ отчитывается о работе следственных органов за 6 месяцев 2019 года:

остаток неоконченных уголовных производств на начало отчетного периода – 3054;

начато производств в отчетном периоде (в том числе выделенных в отдельное производство в соответствии с частью третьей статьи 217 УПК Украины) – 236;

Украины) – 236; Всего закончено уголовных производств в отчетном периоде – 2042.

И хотя данные цифры по сравнению с аналогичным периодом 2018 ниже, мощное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов ощущается.

Опыт наших клиентов показывает, что бизнесу приходится иметь дело в основном с такими рисками

проверки со стороны налоговых органов и начисления значительных необоснованных сумм налогов и штрафных санкций;

проверки со стороны других контролирующих органов с вынесением предписаний, препятствующих деятельности;

инициирование относительно бизнеса уголовных производств, проведение обысков, изъятие техники, активов, изъятие документов, полное или частичное блокирование работы предприятия;

инициирование судебных дел в отношении отмены разрешительных документов, договоров аренды земли или взыскания убытков при отсутствии для этого достаточных правовых оснований;

рейдерский захват отдельных активов или предприятий;

похищение конфиденциальной информации бизнеса и ее использование в незаконных целях.

Их опасность заключается в том, что каждый из перечисленных рисков может привести к ликвидации бизнеса. К сожалению, далеко не каждый предприниматель желает открыто общаться на тему, какие именно риски угрожают его бизнесу, какое давление они испытывают со стороны государства и какие изменения, по их мнению, необходимы для содействия развитию бизнеса, на что получили следующие ответы.

Однако недавно удалось пообщаться и узнать мнение Андрея Здесенко, знающего о бизнесе немало, ведь он является членом Совета директоров СУП, основателем и СЕО корпорации «Биосфера», владельцем Charismf Fashion Group, совладельцем ресторанов Vapiano в Украине.



Андрей отметил, что союз украинских предпринимателей уже подсчитал, что 43,8% представителей бизнеса среди факторов, наиболее сдерживающих их развитие, назвали высокую налоговую нагрузку. Учитывая это, вполне логичным выглядит тот факт, что члены СУП указывают налоговую реформу как наиболее ожидаемую, в том числе и введение налога на выведенный капитал (81,2% респондентов). Среди других ожидаемых изменений предприниматели указали реформу органов государственной власти, дерегуляцию и судебную реформу.

Налог на выведенный капитал, по которому облагается налогом только та часть прибыли, которая не направлена ​​на расширение или создание производства, позволит украинским компаниям больше инвестировать в развитие и модернизацию. Кроме того, ННВК станет мощным рычагом привлечения внешних инвестиций. Это работает во многих странах мира, в частности в Эстонии, где у нас также есть завод.

Сегодня бизнесу в Украине достаточно сложно получить кредитование под хороший процент, и дополнительный ресурс в виде прибыли, которая будет инвестироваться, действительно поможет бизнесу развиваться с совершенно другой скоростью. В таком случае мы сможем конкурировать на мировом рынке.

Украина находится под серьезным давлением: трудовая миграция растет с каждым годом, все сложнее удерживать трудоспособное население в стране. Это уже не просто проблема отдельно взятых компаний, это фактор, который влияет на экономическую безопасность страны и устойчивое развитие экономики. Да еще и налоговый пресс снижает конкурентоспособность бизнеса, работающего «вбелую».

Предыдущее снижение ставки единого социального взноса до 22% дало свой экономический эффект – поступления в бюджет от налога на доходы физлиц (НДФЛ) растут на 40 млрд грн ежегодно. Ставка ЕСВ должна снижаться и дальше. Чем выше будет зарплата – тем меньше будет нагрузка на фонд оплаты труда. Это позволит вывести из тени доходы высококвалифицированного персонала, платить высокие зарплаты станет выгодно.

Прошло почти 30 лет с даты провозглашения независимости Украины, а страна до сих пор живет по Трудовому кодексу, принятому еще в 1971 году. С тех пор документ постоянно менялся и дополнялся. Сейчас это смесь правовых норм, принятых в различных исторических и экономических условиях, часть из них устарела и не может адекватно регулировать трудовые отношения в стране. Нужно сделать трудовое право современным – со всеми фрилансами, аутсорсами, аутстафами и другими западными терминами, которые упрощают жизнь работникам и работодателям.

Если в условиях, в которых сейчас находится Украина, бизнес прорастает и развивается, то это говорит о качестве предпринимательства и бизнеса. Государство не должно поддерживать, оно должно создавать условия ведения бизнеса. Мне бы очень хотелось, чтобы Андрея услышали представители тех органов, которые имеют непосредственные рычаги влияния на изменения в нашей стране.

Наряду с этим нам все чаще приходится работать с представителями IT сферы. Моя коллега, адвокат АО «Вдовичен и партнеры» Мария Золотарева, общалась с Дмитрием Овчаренко – вице-президентом по правовым вопросам Ассоциации «ІТ-Украины», который отметил среди недостатков отечественной налоговой системы быструю смену действующего налогового законодательства, что не позволяет бизнесу оперативно реагировать на новые вызовы.

В свою очередь, о введении налога на выведенный капитал негативной оценки не было высказано.

Если же говорить о тех законопроектах, которые должны быть приняты с целью защиты интересов бизнеса в Украине, Дмитрий отметил законопроект под неофициальным названием «Закон маски-шоу стоп 3». Напомним, что данный законопроект был предложен к рассмотрению Верховной Раде Украины в конце января 2019 года. Среди основных предложений данного законопроекта есть, в частности, запрет изъятия компьютеров, серверов и устройств, нарушение работы компьютерных систем, в случае если предметом правонарушения является информация, которая в них находится, в случае же если компьютеры изымаются, то владельцу должна быть предоставлена ​​возможность копировать оттуда данные, а также введение уголовной ответственности должностных лиц за умышленное нарушение порядка временного доступа к вещам и документам или временного изъятия или ареста имущества.

О реформах, которых требует наше государство, я расспросила у Игоря Мазепы – генерального директора и основателя инвестиционной компании Concorde Capital. Игорь отметил, что рецепты для улучшения бизнес-климата достаточно просто сформулировать, и куда сложнее реализовать. Реформы нужно не просто повторять из одной предвыборной компании к другой, а делать конкретные шаги. В том числе:

- реформа пенсионной системы и фондового рынка позволит аккумулировать и размещать денежные средства с долгосрочным погашением, создаст возможности доглосрочного финансирования бизнеса, будет способствовать улучшению корпоративного управления в частном секторе;

- медицинская реформа будет способствовать развитию частной медицины;

- судебная реформа защитит права инвесторов и кредиторов;

- земельная реформа при открытии рынка земли приведет к нам иностранных инвесторов, которые, кроме денег, принесут и новые технологии, и культуру корпоративного управления;

- антикоррупционная реформа важна не только для МВФ или других международных кредиторов, а в первую очередь для самих украинцев;

- реформа системы корпоративного управления в госкорпорациях устранит политическое влияние на них;

- приватизация увеличит поток иностранных инвестиций в Украину.

Также я полностью согласна с мнением Игоря, что нужны законы, стимулирующие развитие малого и среднего бизнеса. Потому что малый и средний бизнес уже стали одним из главных драйверов экономического роста и важна их дальнейшая поддержка.

Но стоит отметить, как показывает опыт, что большинство владельцев бизнеса вообще не занимаются правовой безопасностью, надеясь решать проблемы по мере их возникновения.

Конечно, борьба с рисками, которые угрожают бизнесу, должна проводиться на самом высоком уровне, должны приниматься соответствующие законодательные акты, и есть большая надежда, что со сменой власти этот процесс будет выглядеть более эффективным. Но главный инструмент в защите бизнеса находится в руках самих предпринимателей.

Мой коллега, адвокат Молчанов Андрей, отмечает, что стоит начать на уровне своего бизнеса вводить элементарные меры правовой защиты, например:

проводить правовые аудиты собственного бизнеса (кадровый, налоговый, антирейдерский и т.п.);

профессионально готовить персонал к проверкам или другим нештатным ситуациям;

проверять своих контрагентов на добросовестность;

готовить уставы как инструмент защиты бизнеса, а не как формальность;

осуществлять мониторинг предприятия на наличие изменений в открытых государственных реестрах;

структурировать свой бизнес с учетом наличия указанных угроз;

заботиться о защите коммерческой информации.

Конечно, для внедрения этих мероприятий необходима профессиональная правовая помощь, прежде всего со стороны специализированных юридических (адвокатских) компаний. На это также нужно время и ресурс самих предпринимателей, привлечение персонала. К этому вопросу нужно относиться как к инвестиции в безопасность собственного бизнеса, без которой его процветание под большим вопросом в нынешних реалиях.

Галина Катамай, адвокат АО «Вдовичен и партнеры»