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Эксперт объяснил, почему подорожал хлеб

Эксперт объяснил, почему подорожал хлеб

За первые шесть месяцев 2019 года хлеб в Украине подорожал на 9%.

Таким образом, рост стоимости хлеба почти в три раза опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие 3,6%.

Об этом написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Видим постоянное подорожание хлеба как в этом году, так и в прошлом. При этом самые дешевые сорта дорожают быстрее, чем дорогие. И понятие социального хлеба, который в Украине стоит дороже, чем в Польше или Литве, фактически звучит как насмешка. По данным собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей, ржаной хлеб подорожал на 14%, пшеничный хлеб из муки первого сорта на 13%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта на 12% и батон на 9%”, – добавляет Дорошенко.

В прошлом году ржаной хлеб, белый хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%, а белый хлеб из муки первого сорта – на 8%. Главная причина – рост мировой цены на зерновые, в частности пшеницу.

По материалам Finance.UA
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