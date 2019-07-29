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Финнам вернут почти миллиард евро переплаченного налога

Финнам вернут почти миллиард евро переплаченного налога

Более полутора миллионов жителей Финляндии получат назад переплаченный подоходный налог на общую сумму около 800 млн евро. Торговые предприятия 6 августа ожидают рекордных продаж.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь возвращается в несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.

Особенно тщательно к 6 августа подготовились магазины бытовой техники и электроники. Некоторые торговые сети специально к этому дню значительно пополнили запасы товаров на складе.

Многие покупатели делают крупные покупки, такие как компьютеры, бытовая техника и телевизоры, именно в день возвращения подоходного налога.

По материалам Економічна Правда
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