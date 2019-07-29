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ZTE начала продажи первых 5G-смартфонов

ZTE начала продажи первых 5G-смартфонов

Китайская компания ZTE начала продажи собственных 5G-смартфонов – ZTE Axon 10 Pro 5G.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление компании.

“Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE начал в понедельник продавать первые 5G-смартфоны на китайском рынке”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Xinhua, смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G имеет, в частности, дисплей с активной матрицей на органических светодиодах в 16,43 см, тройную камеру с сенсором в 48 мегапикселей.

Его стоимость составляет около $722.

Отмечается, что после того, как в июне китайское правительство выдало разрешение на коммерческое использование инфраструктуры сетей пятого поколения в стране, китайские телекоммуникационные компании и производители смартфонов пытаются быстро усилить свои позиции на рынке.

По материалам УКРИНФОРМ
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