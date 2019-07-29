Трамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы под юрисдикцией США. Теперь этими активами нельзя распоряжаться.

Как сообщает Reuters, решение принято «на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами».

«Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы», – приводит информационное агентство цитату из документа.

Заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.