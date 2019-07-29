Трамп заблокировал имущество правительства Венесуэлы в США

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы под юрисдикцией США. Теперь этими активами нельзя распоряжаться.
Как сообщает Reuters, решение принято «на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами».
«Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы», – приводит информационное агентство цитату из документа.
Заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 4219 9
Цены на продукты питания в Украине достигли европейских4 ч. назад - 1812 8
Половина украинцев может выехать за границу, - КлимкинВчера, 11:15 - 2321 8
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифыВчера, 11:45 - 84921 7
Бюджет недополучил 2,8 миллиарда гривен из-за льготы на солнечные батареи и ветряки - МинфинВчера, 16:12 - 928 6
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифыВчера, 11:45 - 84921 7
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 6423 5
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)Вчера, 11:05 - 4648
Что будет с выплатой субсидий, если обнаружат недостоверные данныеВчера, 20:01 - 4345
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 4219 9
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4650
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1593
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1471 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4498
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4874 2