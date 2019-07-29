Межбанк: "дочки" помогли доллару в понедельник

В понедельник курс доллара снова продолжил свой рост как на межбанке, так и на наличном рынке.

Ситуация почти полностью повторяет расклад сил и мотиваций участников рынка пятницы, но с учетом специфики скорого окончания первой декады месяца.

В первую очередь – за счет выхода на торги нескольких крупных покупателей – “дочек” иностранных компаний с репатриацией дивидендов. Они будут скорее всего выходить на рынок и во вторник-среду (когда пройдет аукцион по размещению ОВГЗ и предложение валюты станет больше). Но быстрый рост котировок последних дней так испугал этих покупателей, что значительную часть валюты они все же приобретали уже сегодня с логикой – “мало ли что с курсом будет завтра”.

За счет покупок валюты под репатриацию дивидендов и покупок нескольких крупных импортеров ( в основном – поставщиков энергоносителей) доллар на межбанке вырос до 25,63/25,67 гривен, а наличный при продаже подрожал до 25,80 и выше. Причем в середине дня безналичный курс достигал уровней и в 25,71/25,76 гривен за доллар и лишь к концу сессии единичные продажи ( по наблюдениям “Минфина”- в основном нерезидентские) снизили котировки до 25,63/25,67.

Нерезиденты прекрасно понимают, что сокращение Минфином предлагаемых объемов ОВГЗ на аукционе во вторник – это попытка эмитента снизить их доходность на фоне роста конкуренции среди покупателей. Поэтому пока не спешат сбрасывать основные суммы валюты для получения гривны под завтрашний аукцион и надеются за счет роста котировок своих продаж частично компенсировать для себя возможное снижение доходности по ОВГЗ на завтрашнем аукционе. Тем более, что колебания курса с тенденцией к быстрому росту в последние дни мотивируют экспортеров к придерживанию валюты, что также сокращает предложение и вздергивает курс.

В конечном итоге, сейчас за счет снижения притока валюты от нерезидентов при сокращении предложения от экспортеров и спекулятивном разогреве котировок наличного рынка — спрос на валюту стал превышать предложение и началась общая игра «на повышение». Спекулянты в этой ситуации работают как “в две стороны”, так и активно участвуют в процессе раскачивания котировок, что также сейчас интересно потенциальным иностранным покупателям ОВГЗ.

Начав с пятничных вечерних котировок закрытия 25,51/25,56 гривен за доллар – курс уже в первый час сессии быстро ушел к отметке 25,71/25,76. В основном за счет покупок “дочек” нерезидентов под вывод дивидендов. Ближе к 12:00 на торги вышли и основные продавцы (видимо решив, что выше котировки сегодня не пойдут). Это обеспечило небольшую коррекцию доллара до уровня 25,725/25,75 гривен на 12:00 и до 25,71/25,735 к обеду. После окончания активной фазы сессии котировки к 15 часам снизились до 25,69/25,72 гривен и до 25,63/25,67 к моменту завершения сессии.

Виновниками снижения курса в период после окончания основных торгов были нерезиденты и спекулянты. Первые начали готовиться к завтрашнему аукциону и решили продать небольшие объемы валюты, а вторые – просто сыграли на краткосрочное снижение котировок, столкнувшись с падением спроса перед завершением сессии.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 25,20-25,60 и продажа 25,70-25,90 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,68/ 25,71

евро – 28,31/ 28,32

российский рубль – 0,3952/ 0,3958

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