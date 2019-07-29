Mirotel Resort & SPA: европейский отдых в Украине

Десять причин, по которым необходимо ехать в Трускавец и как получить сервис мирового уровня в Карпатах

Формула успеха курортного Трускавца – качественное и эффективное лечение по доступным ценам, неповторимая природа, уникальные минеральные воды и соли, залежи ценнейшего лечебного воска озокерита. В последние годы в Трускавце открываются отели и оздоровительные комплексы европейского уровня.

Мы расскажем несколько важных фактов о Трускавце, которые доказывают, что это место обязательно стоит посетить. А также дадим читателям Finance.ua скидку на проживание в лучшем отеле Трускавца Mirotel Resort & SPA.

Любимое место европейской элиты

Трускавец стал активно развиваться с 1912 года, после строительства железной дороги, которая соединила курорт со Львовом, Краковом, Варшавой и Веной. Начали строиться лечебницы, внедряться передовые на то время технологии водолечения. Уже в 1913-м Трускавец получил «Большую золотую медаль» за выдающиеся достижения в развитии лечебной базы и приобрел славу одного из популярных курортов Европы. Здесь отдыхали «на водах» аристократы из всех стран Западной Европы, послы и президенты иностранных государств. В 1930 году курорт насчитывал 147 вилл и пансионатов.

После Второй мировой войны Трускавец получил звание всесоюзной здравницы, а в начале 2000-х Всемирная федерация водолечения и климатолечения (FEMTEC) признала Трускавец самым прогрессивным с точки зрения лечебной базы курортом мира. Лучшие методы терапии отшлифованы годами и усилены современными технологиями. Поэтому достоинства Трускавца как уникальной природной здравницы отнюдь не преувеличены.

Вода

Курорт славится, прежде всего, целебными минаральными водами, включая знаменитую «Нафтусю». С помощью трускавецкой воды лечат практически все заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, нарушения обменных процессов (сахарный диабет, подагра и др.), болезни опорно-двигательного аппарата и многие другие.

А еще местная вода благотворно влияет на нервную систему, снимает стресс, укрепляет иммунитет и омолаживает организм.

Помимо «Нафтуси», есть и другие минеральные воды, которые используются для ванн, промываний, гидромассажа, полосканий, ингаляций и пр. Примечательно, что воды Трускавца названы преимущественно женскими именами: «Мария», «София», «Анна», «Катерина», «Барбара», «Юзя», «Бронислава» и другие. Но есть и мужские: «Эдвард», «Фердинанд», «Эммануил».

У трускавецких минеральных вод разный химический состав и степень минерализации (от 1 до 35 грамм на литр). По химическому составу они гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатные, натриевые, кальциево-магниевые, сульфатно-хлоридные и другие. Благодаря такому разнообразию, у каждого источника своя «специализация». Например, с помощью «Марии» лечат ЖКТ, печень, желчный пузырь. «Брониславу» используют для полоскания горла и носоглотки для лечения хронических тонзиллитов, фарингитов, гайморитов, при лечении верхних дыхательных путей. «Юзя» полезна для кожи, очищает ее и придает эластичность. «Эдвард» помогает при нарушении обмена веществ, интоксикациях, дегенеративно-дистрофических процессах, а «Эммануил» снимает ревматические воспаления суставов.

Волшебная «Нафтуся»

«Нафтуся» заслуживает отдельной истории. Об этой целебной воде впервые упоминается в документах 1469 года. А в учебнике «Натуральная история», изданном на латинском языке в 1721-м в Польше, написано, что «крестьяне Трускавца и других сел Галиции пьют воду с примесью нефти для лечения многих заболеваний».

«Нафтуся» изучается уже несколько веков. Впервые сделал ее химический анализ в 1835 году львовский ученый Теодор Торосевич, а вскоре врач Антон Машек описал ее лечебные свойства. В последующие годы «Нафтусю» исследовали австрийские, польские и украинские ученые. Особенно активно ею занимается сейчас объединенная группа экспертов, включая врачей санаториев Трускавца, преподавателей кафедры нетрадиционной медицины и реабилитации Львовского государственного медицинского университета и кафедры анатомии, физиологии и валеологии Дрогобычского государственного педагогического университета. Они выпустили ряд научных работ о свойствах «Нафтуси», которые получили высокую оценку Всемирной федерации водолечения и климатолечения.

Оказывается, главное свойство «Нафтуси» — это общее обновление, «перезагрузка» организма за счет благотворного воздействия на клетки иммунной системы. А ведь нарушения иммунитета, которые присутствуют, как показывают исследования, у большей части населения планеты, ведут к развитию самых опасных заболеваний, в том числе онкологических. Нормализация работы иммунной системы останавливает развитие воспалительных процессов и организм восстанавливается.

В составе «Нафтуси» также присутствуют особые микроорганизмы, которые производят полезные для иммунитета пробиотики и действуют и как своеобразная живая вакцина. Проходить лечение водой можно только приехав в Трускавец, потому что при контакте с воздухом она быстро теряет свои целебные свойства.

Соль

Трускавец известен своими минеральными водами, но не все знают, что здесь есть также целебная соль «Барбара». Ее обнаружили еще во времена Австро-Венгерской империи, когда проводили исследования воды. С помощью водных растворов этой соли лечат заболевания пищеварительной системы: поражения толстого кишечника, гастриты, патологии желчного пузыря, печени. Очень эффективна соль при проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Во многих пансионатах созданы искусственные соляные пещеры. Установлено, что пребывание в них помогает лечить разные виды аллергии и заболевания органов дыхания. Параллельно выяснилось, что воздух соляных пещер успокаивает нервную систему, поэтому такие процедуры используются в рамках антистрессовых программ.

Для терапии заболеваний применяют не только солевые растворы и целебный воздух пещер, но и соляные ванны.

Озокерит

О том, что в Трускавце лечат особым продуктом нефтяного происхождения — озокеритом, тоже мало кто знает. По сути, озокерит — это горный воск, внешне напоминающий пчелиный, но это редкая и ценная порода. Эксперты говорят, что одна тонна озокерита стоит в пятьдесят раз больше, чем тонна нефти. Добывают озокерит в Бориславе, расположенном совсем рядом с Трускавцом, а используют для лечебных процедур еще с 1947 года.

Озокеритом традиционно лечат воспалительные заболевания кожи и внутренних органов, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, половой системы. Эффективен он для терапии органов дыхания, слуха, зрения.

Медики говорят, что часто лечение озокеритом эффективнее, чем грязелечение, поэтому в Трускавце работают озокеритолечебные комплексы. Применяются как процедуры на основе горного воска, так и препараты с озокеритом. Озокерит расширяет сосуды, усиливает кровообращение, активизирует обмен веществ, выводит токсины, запускает процессы активной регенерации. Все внутренние органы и системы омолаживаются и оздоравливаются. Сочетание озокеритотерапии с минеральными ваннами и методами аппаратной терапии, лечебной физкультурой и массажем дает потрясающие результаты.

Уникальная лечебная база

Лечебная база Трускавца использует более чем 120 методов лечения. Минеральные воды, соль, озокерит, целебный воздух – все это создает уникальные условия, аналогов которым нет ни в одной стране мира.

Основная группа заболеваний, которые лечат в Трускавце — гастроэнтерологические. Вторая большая группа — урологическая. Эксперты говорят, что на данный момент Трускавец — лучший в Европе курорт по лечению урологии. Здесь находится единственный в Украине Центр безоперационного дробления камней. Плюс, программа реабилитации, направленная на то, чтобы камни не образовывались снова.

Еще одно важное направление Трускавца — заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, включая сахарный диабет.

Кроме того, здесь обширная практика лечения опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, органов дыхания, проблем с кожей, гинекологии и пр.

Наилучший и быстрый положительный эффект при лечении достигается за счет применения разных способов лечения, включая водо- и солетерапию, озокерит, пелоидетерапию — лечение грязями, физиотерапию, баротерапию, вибротерапию и многие другие методики.

Часто пансионаты Трускавца специализируются на лечении определенных заболеваний, но в целом это комплексный подход, включающий ряд смежных направлений. Это помогает лечить не только «основное» заболевание, но и многие сопутствующие.

В Трускавец едут за диагностикой: как известно, точный диагноз — гарантия эффективного лечения. Пансионаты курорта предлагают полный комплекс обследований. Можно пройти диагностику и на базе современных отелей. Так, в пятизвездном Mirotel Resort & SPA работает диагностико-лечебный центр «Мед-Палас», который считается одним из лучших в Украине. На базе самого современного оборудования от мировых производителей здесь делают более 350 видов диагностических процедур, включая УЗИ, рентген, эндоскопию и пр.

Направления работы центра «Мед-Палас» самые разные: урология, оториноларингология, проктология, гинекология, кардиология, неврология и пр. Предоставляется также широкий перечень аппаратной физиотерапии, гидротерапии и бальнеотерапии. Ко всему прочему в «Мед-Паласе» есть уникальный сервис литотрипсии — эффективного лечения мочекаменной болезни с минимальной травматизацией.

Реабилитация и лечение ДЦП

В Трускавце активно развивается такое направление, как санаторно-курортная реабилитация. Специалисты говорят, что в идеале любой вид лечения, предполагающий пребывание в стационаре, должен закрепляться этой процедурой. Чтобы полностью возобновилась работа органов и систем, нарушенная тем или иным заболеванием, часто уходит от года и более. А после того, как человека выписывают из больницы, врачи о нем просто забывают. Одно из направлений Трускавца — реабилитация взрослых и детей. Сюда едут, чтобы в рекордно короткие сроки восстановить истощенный болезнью организм.

Кроме того, что в любой здравнице Трускавца есть все условия для общего оздоровления и восстановления. Здесь также работает Международная клиника восстановительного лечения. Она специализируется на терапии пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП). Методика реабилитации разработана более 30 лет назад и приносит результаты. Причем цены здесь довольно демократичные.

При лечение ДЦП применяют методы коррекции позвоночника, рефлексотерапию, гимнастику для мобилизации суставов, процедуры с пчелиным воском, методики по восстановлению поражений нервной системы и пр. Также Международная клиника восстановительного лечения предлагает дельфинотерапию.

SPA и похудение

Наряду с лечением, в Трускавце предлагают программы похудения. Есть много пансионатов, которые на этом специализируются. Есть также отели и оздоровительные комплексы, в которых это – одно из направлений.

К примеру, в перечне услуг Mirotel программы детокс и коррекция веса, включая «Интенсивное жиросжигание». Здесь используются уникальные методики, которые обеспечивают такой же эффект, как и липосакция.

В большинстве современных оздоровительных центров Трускавца предлагаются также SPA-процедуры. Так что можно не только сбросить вес, но и улучшить состояние кожи, волос, подтянуть тело. Многие процедуры проводят с использованием минеральных и соляных ванн, озокерита.

Активный отдых

В Трускавец однозначно стоит ехать даже если у вас нет проблем со здоровьем. Все, кто хоть раз был в этих местах, обязательно сюда возвращаются, называя Трускавец «местом силы». Залог отличного отдыха и эмоционального восстановления — неповторимая природа Восточных Карпат (курорт расположен на высоте 375 метров), чистейший, насыщенный озоном воздух лесистой части гор, спокойствие и размеренный ритм жизни. Климат очень мягкий, без резких перепадов температур, поэтому здесь комфортно в любой сезон.

Кроме того, в Трускавце и его окрестностях вы найдете много интересных мест, которые стоит посетить. Это, в частности, старинный парк Адамовка, художественный музей, польский костел, церковь святого Покрова. Плюс, летом походы в горы, купание в чистейшей горной реке, катание на лошадях, туры на квадроциклах и пр. Зимой можно отправиться на горнолыжный курорт Буковица в 10 км от Трускавца. Здесь есть подъемники, трассы разного уровня сложности, естественное и искусственное снежное покрытие. Знаменитый зимний курорт Славское — в полутора часах езды от Трускавца. Столько же по времени займет поездка до Львова. Кроме того, в современных отелях прекрасно развита инфраструктура развлечений.

Где остановиться

Одно из наилучших мест для отдыха и лечения — пятизвездочный отель Mirotel Resort & SPA. Это большой элитный комплекс в самом центре Трускавца, расположенный на одной из самых красивых пешеходных улиц города.

Чего много лет не хватало Трускавцу, так это достойного уровня сервиса. Местные власти считали, что сюда все равно будут ехать — за качественным эффективным лечением по доступным ценам. Пансионатов было много, но ценителям комфорта выбрать было особо не из чего. С появлением Mirotel Resort & SPA ситуация изменилась — в Трускавце появилась здравница мирового уровня, объединяющая комфортный отдых класса «люкс», процедуры SPA и высококлассное лечение.

Вне зависимости от категории, все номера в отеле просторные и максимально комфортные для проживания. Площадь «Стандартов» достигает 36 м². В номерах есть просторные лоджии или балконы, с которых можно любоваться горными пейзажами.

«Люксы» с панорамными окнами около 60 м² — отличный вариант как для тех, кто привык контролировать бизнес 24 часа в сутки (есть специально оборудованные рабочие места), так и для семейного отдыха.

Гостям с детьми подойдет огромный Miracle Suite площадью 105 м². Его также часто арендуют для проведения праздников и различных торжеств. Можно снять и президентский «Люкс» почти 130 м² — с гостиной и двумя примыкающими к ней спальнями. Для каждой спальни — отдельные ванные комнаты и балконы.

Наряду с качественным комфортным отдыхом Mirotel Resort & SPA предлагает такое же качественное лечение и SPA-процедуры. На территории Mirotel есть собственный бювет с лечебно-минеральными водами — «Нафтуся», «Бронислава», «Мария», «София», «Сходницкая», «Моршинская».

Строительство гостиниц такого уровня говорит о том, что инвесторы, наконец, по достоинству оценили возможности Трускавца и в Украине появляются здравницы европейского уровня. Теперь приезжать в Трускавец можно не только для лечения, но и для отдыха в комфортных условиях прекрасно оборудованных номеров отеля с отличным сервисом, здоровой вкусной едой из ресторанов «высокой» европейской кухни, продуманной до мелочей инфраструктурой.

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