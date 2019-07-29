Vodafone и ПриватБанк создали систему идентификации Mobile ID и Bank ID

Оператор мобильной связи Vodafone и ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации, которая работает на базе двух технологий: Mobile ID Vodafone и Bank ID ПриватБанка.

Теперь клиенты обеих компаний смогут пользоваться расширенным спектром услуг.

Что стало проще:

подавать и подписывать петиции;

голосовать за общественные бюджеты;

бронировать места в электронной очереди;

пользоваться электронными услугами на государственном портале iGOV.

Абоненты Vodafone со своим Mobile ID смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка.

Что нужно для подключения Mobile ID от Vodafone – необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей.

Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный.

Клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.

Стоимость SIM -карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн,

подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн,