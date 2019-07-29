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Vodafone и ПриватБанк создали систему идентификации Mobile ID и Bank ID

Vodafone и ПриватБанк создали систему идентификации Mobile ID и Bank ID

Оператор мобильной связи Vodafone и ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации, которая работает на базе двух технологий: Mobile ID Vodafone и Bank ID ПриватБанка.

Теперь клиенты обеих компаний смогут пользоваться расширенным спектром услуг.

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Что стало проще:

  • подавать и подписывать петиции;
  • голосовать за общественные бюджеты;
  • бронировать места в электронной очереди;
  • пользоваться электронными услугами на государственном портале iGOV.

Абоненты Vodafone со своим Mobile ID смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка.

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Что нужно для подключения Mobile ID от Vodafone – необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей.

  • Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный.
  • Клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.
  • Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн,
  • подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн,
  • абонентская плата — 15 грн в месяц.
По материалам Finance.UA
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