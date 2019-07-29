Vodafone и ПриватБанк создали систему идентификации Mobile ID и Bank ID

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Оператор мобильной связи Vodafone и ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации, которая работает на базе двух технологий: Mobile ID Vodafone и Bank ID ПриватБанка.
Теперь клиенты обеих компаний смогут пользоваться расширенным спектром услуг.
Что стало проще:
Абоненты Vodafone со своим Mobile ID смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка.
Что нужно для подключения Mobile ID от Vodafone – необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей.
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