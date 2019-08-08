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Сколько будет стоить собрать ребенка в школу

Сколько будет стоить собрать ребенка в школу

В этом году за полный сбор школьника к 1 сентября родители должны выложить около 3,5 тыс. грн. В прошлом году эта сумма была на 500 грн. меньше. Популярными для покупок в школу становятся интернет-магазины.

Некоторые предпочитают покупки на школьных и обычных базарах.

  • Канцелярские товары – 15 тетрадей – 255 грн.

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  • Демисезонная обувь – от 500 грн.
  • Детская сорочка 300 грн.
  • Для старших классов одежда обойдется 500-2000 грн.
  • Вышиванка – от 500 грн.
  • Рюкзак или портфель – от 500 грн.
  • Форма для физкультуры – от 800 грн.

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По материалам Finance.UA
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