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Qatar Airways ввела скидки на бронирование в ночное время

Qatar Airways ввела скидки на бронирование в ночное время

Qatar Airways ввела дополнительные скидки на покупку авиабилетов из Киева.

Когда будет действовать скидка – в случае бронирования в ночное время и с использованием мобильного телефона.

Дополнительные скидки – каждый день с 19:00 до 07:00 по киевскому времени.

Действие скидки – со 2 августа по 11 августа 2019 года.

Максимальная скидка – при бронировании с компьютера составляет 30%,

  • бронирование с мобильного устройства – 32%.

Дополнительная скидка для акционных тарифов, которые действуют до 7 августа 2019 года, составляет 5% при бронировании с компьютера и 7% при использовании мобильного устройства.

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По материалам Finance.UA
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