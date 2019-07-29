Qatar Airways ввела скидки на бронирование в ночное время

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Qatar Airways ввела дополнительные скидки на покупку авиабилетов из Киева.
Когда будет действовать скидка – в случае бронирования в ночное время и с использованием мобильного телефона.
Дополнительные скидки – каждый день с 19:00 до 07:00 по киевскому времени.
Действие скидки – со 2 августа по 11 августа 2019 года.
Максимальная скидка – при бронировании с компьютера составляет 30%,
Дополнительная скидка для акционных тарифов, которые действуют до 7 августа 2019 года, составляет 5% при бронировании с компьютера и 7% при использовании мобильного устройства.
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