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Bitcoin поднялся выше психологической отметки

Bitcoin поднялся выше психологической отметки

В понедельник, 5 августа, криптовалюты продолжают расти в цене в рамках сформировавшегося на рынке восходящего тренда, отмечают аналитики FOREX CLUB.

Курс Bitcoin на 10.00 за сутки, по данным Libertex, вырос на 8,85% – до 11682 долларов, при капитализации 208,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,47% – до 229 долларов, с капитализацией 24,6 млрд долларов. XRP повысился на 2,11% – до 0,3199 доллара, при капитализации 13,8 млрд долларов. Litecoin прибавил 3,2% – до 94,8 долларов, с капитализацией 6 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 307 млрд долларов.

Инвесторы проигнорировали новость о том, что компания Apple запретила покупать криптовалюту со своей карты, которую выпустила совместно с Goldman Sachs. В США карта должна появиться этим летом.

Прогнозы аналитиков

  • В ближайшей перспективе Bitcoin может подорожать до 11 800 долларов,
  • Ethereum – до 235 долларов,
  • XRP – до 0,33 доллара, Litecoin – до 97 долларов.
По материалам Finance.UA
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