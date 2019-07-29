Bitcoin поднялся выше психологической отметки

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В понедельник, 5 августа, криптовалюты продолжают расти в цене в рамках сформировавшегося на рынке восходящего тренда, отмечают аналитики FOREX CLUB.
Курс Bitcoin на 10.00 за сутки, по данным Libertex, вырос на 8,85% – до 11682 долларов, при капитализации 208,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,47% – до 229 долларов, с капитализацией 24,6 млрд долларов. XRP повысился на 2,11% – до 0,3199 доллара, при капитализации 13,8 млрд долларов. Litecoin прибавил 3,2% – до 94,8 долларов, с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла 307 млрд долларов.
Инвесторы проигнорировали новость о том, что компания Apple запретила покупать криптовалюту со своей карты, которую выпустила совместно с Goldman Sachs. В США карта должна появиться этим летом.
Прогнозы аналитиков
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