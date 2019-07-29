Зеленский договорился о ремонте аэропорта Ивано-Франковска

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковск.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Директор аэропорта Петр Осипенко сообщил, что с 2010 года аэропорт предоставлен в концессию на 30 лет компании Скорзонера. Согласно условиям договора, она обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.
С тех пор концессионер перечислил в областной бюджет почти 10,7 млн грн концессионных платежей, а также инвестировал 18 млн грн.
Компания-концессионер инициировала восстановление взлетно-посадочной полосы, модернизацию помещений аэровокзала, расширение авиасообщения. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции – 2,14 млрд грн.
Глава государства обратился к Министерству финансов с просьбой включить в проект государственного бюджета на 2020 год необходимые расходы для реализации проекта на основании обобщенных предложений Министерства обороны, которому принадлежит взлетная полоса, и Министерства инфраструктуры
“Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь”, – сказал Зеленский.
Президент также призвал подписать инвестиционное соглашение по привлечению средств для реконструкции аэропорта Ивано-Франковска.
“Мы договорились с господином Александром Шевченко (до избрания народным депутатом – директор компании Скорзонера – ред), что начнем строить аэропорт очень быстро. Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы строите, мы возвращаем”, – подчеркнул президент.
По данным Единого реестра юрлиц, бенефициарами ООО Скорзонера являются экс-собственники Приватбанка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным системы YouControl, ООО Скорзонера является основателем туристического комплекса Буковель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 18446 18
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев8 ч. назад - 2814 8
Цена молочной корзины быстро возрастает10 ч. назад - 521 6
Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин5 ч. назад - 1548 3
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифы5 ч. назад - 5951 2
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 18446 18
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 13043
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифы5 ч. назад - 5951 2
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам8 ч. назад - 5217
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)5 ч. назад - 3027
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4295
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1509
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1414 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4418
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4821 2