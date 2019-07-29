Что ждать от курса на этой неделе?

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
На минувшей неделе доллар развернулся, перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2,0%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,44 грн до 25,54 грн (+0,4%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,22/25,24 до 25,73/25,75 (+2,0%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,16/25,46 до 25,50/25,83 (+1,3%/+1,4%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,3% за счет более быстрого роста курса продажи доллара по сравнению с покупкой.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках около 25,8/26,2 грн.
Между тем, в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. В пятницу к ней подключился директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он справедливо напомнил, что в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривны. По его словам, «у нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за $1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за $1. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 17282 18
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев7 ч. назад - 2591 7
Цена молочной корзины быстро возрастает9 ч. назад - 389 6
Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин4 ч. назад - 1229 3
Ученые разработали приемник 6G, который в четыре раза быстрее 5G15 ч. назад - 1442 2
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 17282 18
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 12745
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам6 ч. назад - 4722
Три мобильные операторы Украины готовятся изменить тарифы3 ч. назад - 3789
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев7 ч. назад - 2591 7
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4242
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1490
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1406 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4405
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4808 2