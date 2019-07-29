Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе доллар развернулся, перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,44 грн до 25,54 грн (+0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,22/25,24 до 25,73/25,75 (+2,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,16/25,46 до 25,50/25,83 (+1,3%/+1,4%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,3% за счет более быстрого роста курса продажи доллара по сравнению с покупкой.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках около 25,8/26,2 грн.

Между тем, в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. В пятницу к ней подключился директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он справедливо напомнил, что в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривны. По его словам, «у нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за $1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за $1. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения».