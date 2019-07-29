Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей (фото)

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Во Всемирной организации интеллектуальной собственности был обнаружен патент Xiaomi на создание смартфона с безрамочным дисплеем и солнечной панелью на тыльной стороне корпуса.
Известный своими рендерами на основе инсайдерской информации ресурс LetsGoDigital визуализировал прототип смартфона на основе патентов, передает Сегодня.
Как видно на изображениях, передняя панель занята дисплеем без какого-либо выреза – фронтальная камера скрыта под экраном. В начале лета Xiaomi уже демонстрировала прототип смартфона Mi 9 с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем.
Фото: LetsGoDigital
Еще одной отличительной чертой стала солнечная батарея, которая занимает больше половины поверхности задней панели. При этом солнечная панель если и утолщает смартфон, то не сильно — модуль камеры по-прежнему выступает над поверхностью. Дактилоскопический датчик, вероятнее всего, расположен под экраном. Основная камера двойная.
Пока неясно, собирается ли Xiaomi действительно выпускать подобный “экологичный” смартфон.
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