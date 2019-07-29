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В столице запустят речной трамвай на Оболонь

В столице запустят речной трамвай на Оболонь

В столице откроется новый маршрут речного трамвая.

Он будет курсировать по Днепру от Подола на Оболонь.

Начнет работать – с 10 августа.

Об этом сообщает в своей информации Киевский речной вокзал.

Место высадки на Оболони – парк “Наталка”.

Расписание и цены:

  • В выходные дни теплоход будет отправляться с Оболони в 12:00 и в 16:00.
  • С Почтовой площади – в 14:00. Длительность прогулки составит 1 час.

Стоимость билетов – 150 гривен.

  • Стоимость детского билета (до 6 лет бесплатно) – 75 грн.
По материалам Finance.UA
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