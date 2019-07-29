В столице запустят речной трамвай на Оболонь

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В столице откроется новый маршрут речного трамвая.
Он будет курсировать по Днепру от Подола на Оболонь.
Начнет работать – с 10 августа.
Об этом сообщает в своей информации Киевский речной вокзал.
Место высадки на Оболони – парк “Наталка”.
Расписание и цены:
Стоимость билетов – 150 гривен.
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