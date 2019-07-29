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Ученые создали контактные линзы с функцией зума

Ученые создали контактные линзы с функцией зума

Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось создать биомимикрические контактные линзы, которыми можно управлять посредством движения глаз. Если дважды моргнуть, они увеличат масштаб изображения.

Об этом сообщает TJournal.

Исследователи измерили электроокулографические сигналы, которые исходят при движении глаз, после чего создали полимерные устройства, способные регистрировать эти электронные импульсы и тем самым изменять фокусное расстояние. Каждая такая линза может увеличивать изображение до 32%.

Само же устройство деформируется, благодаря чему изменяется и фокусное расстояние. Чтобы достичь необходимой деформации, ученые использовали диэлектрический эластомер (полимеры, обладающие высокоэластичными свойствами и вязкостью).

Любопытно, что сами линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь вообще. Даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят эти самые сигналы, рассказывает главный исследователь проекта. Исследователи убеждены, что эту технологию можно будет использовать в глазных протезах и очках, а в будущем вообще управлять линзами удалённо.

По материалам УБР
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