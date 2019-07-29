Apple запретит пользователям Apple Card покупать криптовалюту

Пользователи кредитной карты Apple Card не смогут покупать денежные авансы или их эквиваленты.

Об этом пишет Reuters.

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В соглашении Apple Card с клиентом, размещенном на сайте Goldman Sachs, указано, что карту нельзя использовать для покупки денежных авансов или их эквивалентов, которые включают в себя криптовалюту, игровые фишки казино, ставки на гоночных треках или лотерейные билеты.

Сейчас Apple и банк Goldman Sachs, который также стал партнером проекта, не комментируют это.

Пользователи смогут подключить виртуальную карту в приложении Apple Wallet и расплатиться ею везде, где принимают оплату с помощью Apple Pay. Также компания выпустит физический вариант карты – на ней будет только имя владельца.