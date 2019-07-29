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Apple запретит пользователям Apple Card покупать криптовалюту

Apple запретит пользователям Apple Card покупать криптовалюту

Пользователи кредитной карты Apple Card не смогут покупать денежные авансы или их эквиваленты.

Об этом пишет Reuters.

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В соглашении Apple Card с клиентом, размещенном на сайте Goldman Sachs, указано, что карту нельзя использовать для покупки денежных авансов или их эквивалентов, которые включают в себя криптовалюту, игровые фишки казино, ставки на гоночных треках или лотерейные билеты.

Сейчас Apple и банк Goldman Sachs, который также стал партнером проекта, не комментируют это.

Пользователи смогут подключить виртуальную карту в приложении Apple Wallet и расплатиться ею везде, где принимают оплату с помощью Apple Pay. Также компания выпустит физический вариант карты – на ней будет только имя владельца.

По материалам reuters.com
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