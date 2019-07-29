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Google будет проводить аукционы для допуска других поисковиков в свой браузер

Google будет проводить аукционы для допуска других поисковиков в свой браузер

В 2020 году при настройке нового Android-устройства пользователь устройства Google сможет выбрать один из четырех поисковиков по умолчанию.

Об этом говорится в блоге компании.

Google будет проводить аукционы среди интернет-компаний на размещение своего продукта в списке.

При первой настройке нового устройства пользователь получит возможность выбрать поисковик. Речь идет о поиске на главном экране смартфона и поиске по умолчанию в браузере Google Chrome, если он установлен на устройстве. Пользователи смогут изменить свой выбор и после завершения настроек.

Для формирования списка Google будет ежегодно проводить аукционы: поисковики должны указать сумму, которую они готовы заплатить за каждого пользователя, который избрал их компанию в конкретной стране.

Для каждой страны будет определена минимальная ставка. Участники аукциона, предложившие равную или большую сумму, попадут в список поисковых систем вместе с Google.

В компании пояснили, что вносят изменения в соответствии с требованиями Еврокомиссии, чтобы избежать дополнительных штрафов.

По материалам Mind
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