Цены на продукты питания в Украине достигли европейских

Цены на продукты питания в Украине сравнялись с ценами в Польше и даже превышают их в среднем на 5-7%.

Об этом рассказал глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в своем интервью изданию “Обозреватель”.

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По словам экономиста, разница в цене только растет. В Украине почти нет продуктов, которые по стоимости уступали бы представленным в Польше.

“Два года назад нам было еще далеко до Польши. Теперь, чаще всего, цена у нас на 5-7% выше, чем у наших западных соседей. И разница только растет”, – отметил Дорошенко.

Еще одна проблема – качество товаров. Обычно продукты имеют проблемы с безопасностью.

Дорошенко добавил, что в Польше пекут свой хлеб с украинской муки и зерна. Несмотря на это, у нас стоимость белого хлеба на 30% больше, чем у соседей. Также он привел к примеру стоимость молока, которая в Польше вдвое меньше.

По словам Дорошенко, одним из факторов такой разницы является система налогообложения.

“Налогообложение продуктов питания в Украине выше, чем в Польше. Например, там НДС 5%, а у нас – 20%”, – пояснил эксперт.