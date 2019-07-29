Цены на продукты питания в Украине достигли европейских

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены на продукты питания в Украине сравнялись с ценами в Польше и даже превышают их в среднем на 5-7%.
Об этом рассказал глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в своем интервью изданию “Обозреватель”.
Читайте также: Молочные продукты за полгода подорожали на 4,5%
По словам экономиста, разница в цене только растет. В Украине почти нет продуктов, которые по стоимости уступали бы представленным в Польше.
“Два года назад нам было еще далеко до Польши. Теперь, чаще всего, цена у нас на 5-7% выше, чем у наших западных соседей. И разница только растет”, – отметил Дорошенко.
Еще одна проблема – качество товаров. Обычно продукты имеют проблемы с безопасностью.
Дорошенко добавил, что в Польше пекут свой хлеб с украинской муки и зерна. Несмотря на это, у нас стоимость белого хлеба на 30% больше, чем у соседей. Также он привел к примеру стоимость молока, которая в Польше вдвое меньше.
По словам Дорошенко, одним из факторов такой разницы является система налогообложения.
“Налогообложение продуктов питания в Украине выше, чем в Польше. Например, там НДС 5%, а у нас – 20%”, – пояснил эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяПозавчера, 21:36 - 20154 24
Цена молочной корзины быстро возрастаетВчера, 06:16 - 971 12
В Украине могут ввести почасовую подачу водыВчера, 17:05 - 3316 8
Украина может обойтись без импорта газа - КоболевВчера, 08:17 - 3532 8
Половина украинцев может выехать за границу, - КлимкинВчера, 11:15 - 2013 6
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифыВчера, 11:45 - 66530 5
На польской границе возросли отказы во въезде украинцамВчера, 08:31 - 5799
Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 годаВчера, 14:04 - 5664 5
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)Вчера, 11:05 - 4320
Украина может обойтись без импорта газа - КоболевВчера, 08:17 - 3532 8
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4553
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1568
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1453 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4475
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4865 2