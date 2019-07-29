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Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин

Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин

Через несколько лет в Украине может сложиться такая ситуация, что за границу уедет половина трудоспособного населения.

С таким заявлением выступил глава МИД Павел Климкин во время общения с ветеранами войны в Донбассе.

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“Считаю, что через несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина – там”, – отметил он.

По словам политика, власть должна осознать, что собственные граждане являются самой большой ценностью государства, и заботиться об их правах и благополучии.

“Самая большая ценность, которая есть в Украине – это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма”, – подчеркнул Климкин.

По материалам Espreso.tv
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