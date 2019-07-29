Купить биткоин или подождать? Либра - причина коррекции?

Сейчас, с наступлением коррекции и отскока от 14 тысяч, самое время для того, чтобы купить биткоин. И мы рекомендуем провести онлайн обмен криптовалют с помощью проверенного сервиса cashout.biz . Почему именно сейчас, и чем же спровоцированная такая долгожданная для многих коррекция?

Сторонники теханализа довольно давно ожидали существенную коррекцию рынка, а ее все не было. Ещё 9 июля многие думали, не пора ли купить биткоин прямо сейчас, на 13000. И те, кто все-таки не решился – оказались правы. Что же произошло дальше – триумф теханализа, или стечение обстоятельств? Тут прозвучало практически единогласное мнение аналитиков – курс уронила либра. Возможно, не прямо сама монета – но бурная реакция правящих особ нашего мира. Давайте попробуем разобраться в хронологии событий.

4 июля Дэвид Маркус, который является главой блокчейн подразделения Либры, сообщил, что его вызвали на два слушания в конгрессе США. Тут уж стало понятно, что вряд-ли его позвали похвалить.

9 июля глава исследовательского подразделения банка Китая объявил, что Китай настроен форсировать работу над собственной криптовалютой, и заявил, что они не обязаны ждать развития от либры, если могут пойти этим путем самостоятельно. И продавать криптовалюту собственного производства.

10 июля нашел время высказаться о Либре и глава ФРС США Джеран Повер. Риторика его разговора проста – запретить все криптовалюты в общем и либру в частности. По крайней мере до тех пор, пока facebook не получит добро от всех контролирующих органов, естественно попутно согласившись на их условия. Ну и тут уже не до шуток – на его слова отреагировали сильнее и ярче, чем на высказывания президентов стран до того. Тут уже и крупные инвесторы подумали, что пахнет жаренным – и предпочли переждать бурю, не покупая биткоин, но и не продавая то, что на руках.

12 июля произошел контрольный выстрел в голову. Свою неприязнь к криптовалютам и бессмысленность их покупки высказали несколько министров азиатских стран, Центробанк Европы и Дональд Трамп.

Последний заявил, если вкратце, что он не сторонник каких-либо криптовалют. Все их он считает пустым местом, с абсолютно бессмысленным рынком и цены, непонятно как сложенной. Потому и желания купить биткоин у него никогда не возникало.

Для биткоина и всего криптомира основной проблемой стало то, что восстав против Либры, все политики высказались против рынка в целом, не уточняя конкретно, какая же крипта стала для них «занозой». И даже явная и неприкрытая поддержка со стороны глав бинанс и других крупных криптодеятелей не оказала должного влияния, и курс продолжил проваливаться вниз. Желающие купить биткоин на падении остались довольны – если бы не вся эта движуха вокргу либры – вряд ли им представилась бы такая возможность в ближайшее время.

А теперь давайте попробуем понять, что же так взбудоражило верхушку экономики мира? Чего они бояться? Тут все достаточно очевидно. Если Либра реализуется в том виде, в котором о ней заявили сегодня – это прямая угроза экономическому спокойствию, банковской системе. И если на биткоин хоть и ругались, но явной угрозы не видели, и даже высказывая местами желание купить биткоин или особо интересные альткоины – то с либрой все немного иначе. И все из-за огромного комьюнити.

Libra должна быть привязана к корзине самых стабильных фиатных валют. Чтобы продать кому-то в соцсети одну либру , Фейсбуку нужно купить и положить в свой фонд ее фиатный эквивалент. Примерно всё как у Teather, если бы не масштаб бедствия. 2,5 млрд пользователей в Facebook, могут втянуть в свою интернет экономику столько фиата, что он перестанет быть таким стабильным. И если на данный момент купить биткоины хотят в основном как средство сбережения или в спекулятивных целях – то с либрой будет все иначе.

Немного прояснив ситуацию вокруг коррекции курса криптовалют, уточним. Если вы не знаете, как обналичить биткоины – лучший обменный сервис cashout.biz поможет это сделать. Команда профессионалов быстро, надежно поможет купить или продать криптовалюту по выгодному курсу.