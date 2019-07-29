Межбанк: доллар продолжил отыгрывать свои позиции

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Сегодня котировки доллара продолжили свой рост как на межбанке, так и на наличном рынке.
Доллар к вечеру пятницы в обменках продают по 25,60 гривен и выше, а его безналичный собрат котируется по 25,51/25,56.
Главная причина дальнейшего роста курса осталась той же – отсутствие на межбанке крупных продаж валюты иностранцами под будущий аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Трудно сказать, специально ли это делают иностранцы или просто не спешат с такими операциями в связи с ростом котировок межбанка (время работает на них), но факт остается фактом – спрос на валюту стал превышать предложение и оставшиеся на рынке экспортеры и спекулянты играют “на повышение”.
Ход торгов:
С вчерашних вечерних 25,38/25,40 гривен за доллар межбанк сразу же стартовал с более высоких уровней 25,40/25,44 с настроем на продолжение роста котировок. Уже к 11:00 доллар вырос до 25,49/25,53 гривен, а к полудню вырос и до 25,53/25,56 гривен. В таких пределах котировки продержались до окончания активной фазы пятничных торгов. После обеда курс кратковременно взлетел до 25,57/25,59 гривен на отдельных спекулятивных сделках, а завершилась сессия уровнем 25,51/25,56.
Главные события 2 августа на межбанке:
1) Рост котировок доллара с утренних 25,40/25,44 гривен до 25,51/25,56 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,5258 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 5 августа установлен на уровне 25,5377.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,57 / 25,59
евро – 28,39 / 28,41
российский рубль – 0,3919 / 0,3924
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1102 / 1,1103
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