На польской границе возросли отказы во въезде украинцам

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В первом полугодии этого года количество отказов во въезде в Польшу для граждан Украины выросло на 12%, однако темп роста числа отказов замедлился по сравнению с прошлым годом.
Об этом свидетельствуют данные Польской пограничной службы.
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В первом полугодии 2019 количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
“Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходит на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя”, – пояснила исполнительный директор организации Ирина Сушко.
Главными причинами отказов во въезде гражданам Украины на польской границе остаются недостаток документов для подтверждения цели визита и условий пребывания и недостаток средств для обеспечения пребывания или возвращения назад. Так же как и раньше, абсолютное большинство отказов происходят на наземной границе.
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