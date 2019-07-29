Доходы "Укроборонпрома" превысили расходы на 4 миллиарда

Государственный концерн “Укроборонпром” за 2018 обеспечил поступление доходов в сумме 45,2 миллиарда гривен. При этом расходы составили 41,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сводном отчете о выполнении финансового плана концерном “Укроборонпром”, который обнародовал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Таким образом, чистый финансовый результат составил 3,6 млрд гривен.

Чистый доход от реализации продукции за 2018 составил 37,6 млрд гривен против 28,4 млрд гривен в 2017 году.

Вместе с тем расходы на себестоимость продукции также выросли. В 2017 году такие расходы составляли 18,1 млрд гривен, тогда как в прошлом году – 26,1 миллиарда.

“Причина того, что затраты на себестоимость товаров “Укроборонпрома” синхронно растут с доходами может крыться в искусственном завышении цен в два-четыре раза на запчасти к отремонтированной технике, о чем были многочисленные журналистские расследования”, – считает Каневский.