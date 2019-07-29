В Германии изъяли партию кокаина на миллиард евро

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Таможенники Германии изъяли 4,5 тонны кокаина из контейнера, отправленного из столицы Уругвая Монтевидео. Партия оценивается почти в 1 миллиард евро.
Таможня в Гамбурге заявила в пятницу, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из Монтевидео в бельгийский Антверпен.
В документах было сказано, что в контейнер загружены соевые бобы, но таможенники, когда открыли его, увидели лишь 211 спортивных сумок, по которым был расфасован кокаин.
Отмечается, что это крупнейшая изъятая в Германии партия кокаина на сегодняшний день.
В таможне заявили, что наркотики уже уничтожены “на фоне строгой секретности и больших мер безопасности”.
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