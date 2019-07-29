Система Prozorro позволила государству сэкономить 86 миллиардов гривен - Минэкономики

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За три года своего существования система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен.
Такие данные сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
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«Сегодня одной из лучших систем публичных закупок в мире исполняется 3 года! За это время ProZorro сэкономила 86 млрд грн налогоплательщиков», – говорится в сообщении.
ProZorro – это государственные закупки онлайн, во время которых обязательно используется аукцион открытых торгов. Цель – полная прозрачность закупок товаров и услуг государством, а также быстрый и простой доступ к ней.
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