Система Prozorro позволила государству сэкономить 86 миллиардов гривен - Минэкономики

За три года своего существования система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен.

Такие данные сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читайте также: Киевские парковки начнут продавать через ProZorro

«Сегодня одной из лучших систем публичных закупок в мире исполняется 3 года! За это время ProZorro сэкономила 86 млрд грн налогоплательщиков», – говорится в сообщении.

ProZorro – это государственные закупки онлайн, во время которых обязательно используется аукцион открытых торгов. Цель – полная прозрачность закупок товаров и услуг государством, а также быстрый и простой доступ к ней.