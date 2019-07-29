ТКЭ проверят на соответствие тарифов

В Украине Госаудитслужба проверит 21 предприятие ТКЭ на соответствие тарифообразования для населения.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Наша задача – проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев они являются необоснованными и не соответствуют действительности”, – говорится в сообщении.

В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф – от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. А именно:

Город Барвинково (Харьковская обл.) – 2276 грн за 1Гкал,

Винницаоблтеплоэнерго,

Владимир-Волинсктеплокоммунэнерго,

Смилатеплокоммунэнерго и другие.

Он подчеркнул, что все должны с пониманием отнестись к этому вопросу. «Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально», – отметил Геннадий Зубко.

Справка Finance.ua:

26 июня 2019 г. Кабмин установил предельное значение тарифа на теплоснабжение.

Для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оборудованных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС ). Для домов без счетчиков тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС ). Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей – 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей – 75,74 грн/1 куб. м (все – с учетом НДС ).