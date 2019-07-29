ТКЭ проверят на соответствие тарифов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине Госаудитслужба проверит 21 предприятие ТКЭ на соответствие тарифообразования для населения.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
“Наша задача – проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев они являются необоснованными и не соответствуют действительности”, – говорится в сообщении.
В этот перечень попали предприятия, имеющие высокий тариф – от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. А именно:
Он подчеркнул, что все должны с пониманием отнестись к этому вопросу. «Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально», – отметил Геннадий Зубко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы7 ч. назад - 5788 9
Французский стартап превращает старые авто в электрокары15 ч. назад - 2207 8
Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцевВчера, 20:44 - 616 6
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы12 ч. назад - 3936 4
Бизнес призывает Нацбанк урегулировать механизм округления в чекахВчера, 20:03 - 1141 4
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 8011 1
lifecell отчитался о массовом сокращении абонбазы7 ч. назад - 5788 9
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 5508
Японцы разработали шины, которые вырабатывают энергию для электрокаров9 ч. назад - 5447 1
Tesla начнет изготовление солнечной черепицы12 ч. назад - 3936 4
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3100
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1199
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1215 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4132
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4554 2