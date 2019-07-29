В США подали иск против Amazon, Walmart и других крупных ритейлеров

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Калифорнийский университет подал иск против пяти компаний, обвиняя их в нарушении патентов, принадлежащих учебному заведению.
Об этом сообщает Reuters.
Ответчиками стали крупнейшие глобальные ритейлеры – компании Amazon, Walmart, Target Corp, Ikea AB и Bed Bath & Beyond Inc.
Их обвиняют в нарушении четырех патентов, касающихся светодиодных ламп, которые потребляют на 90% меньше энергии и служат значительно дольше, чем традиционные лампочки.
Патенты на “Эдисоновскую” LED-лампу выдали группе ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре во главе с профессором Шуджи Накамура (Shuji Nakamura), который получил Нобелевскую премию-2014 по физике.
В иске, направленном в окружной суд Лос-Анджелеса, учебное заведение требует, чтобы ритейлеры возместили ему ущерб, включая роялти, а также заставить своих поставщиков заключить лицензионные соглашения.
Кроме этого, вуз требует от Комиссии по торговле США (FTC) расследовать поведение розничных торговцев, которые не обязали своих иностранных поставщиков соблюдать патенты университета.
Напомним, осенью 2018 американская компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay подала иск против Amazon, обвинив онлайн-ритейлера в том, что он пользуется схемой для переманивания ее крупнейших продавцов.
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