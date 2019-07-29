Правительство ограничило государственную помощь аграриям

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Кабинет Министров Украины установил лимит на максимальный размер финансовой поддержки, который выдается фермерам из бюджета в 150 млн гривен в год в одни руки.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Кого коснется ограничение:
В правительстве отметили, что те фермеры, которые в 2019 году получили государственную помощь в размере, превышающем 150 миллионов гривен, возвращать ее обратно в бюджет не будут.
Для фермеров и кооперативов предусмотрено:
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