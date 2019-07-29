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Правительство ограничило государственную помощь аграриям

Правительство ограничило государственную помощь аграриям

Кабинет Министров Украины установил лимит на максимальный размер финансовой поддержки, который выдается фермерам из бюджета в 150 млн гривен в год в одни руки.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Кого коснется ограничение:

  • программы поддержки животноводства,
  • хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В правительстве отметили, что те фермеры, которые в 2019 году получили государственную помощь в размере, превышающем 150 миллионов гривен, возвращать ее обратно в бюджет не будут.

Для фермеров и кооперативов предусмотрено:

  • 90% компенсация стоимости консультативных услуг,
  • 80% компенсация стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства,
  • 70% компенсация кооперативам стоимости приобретенного отечественного оборудования,
  • 40% компенсация стоимости приобретенной с/х техники и оборудования отечественного производства,
  • удешевление кредитов,
  • бюджетная субсидия на 1 гектар вновь созданнным ФХ,
  • Бюджетная субсидия на 1 члена не вновь созданного ФХ.
По материалам Finance.UA
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