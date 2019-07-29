Украина получит от ЕС 750 тысяч евро на образовательные и научные проекты

По направлению Жан Моне программы Европейского Союза Эразмус+ в этом году победили 22 украинских проекта. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тыс. евро.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.

В частности, они предусматривают основание 15 модулей в вузах по вопросам экономического развития, управления, региональной политики, европейских ценностей социальных и экономических вопросов мигрантов и переселенцев.

Также за средства ЕС создадут 3 кафедры, центр совершенства, а также проекты по кибербезопасности и поддержке ассоциации.

Проекты будут реализовывать 12 вузов и 3 общественных организации разных регионов Украины.