В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жилья

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня из всего арендного жилья, которое насчитывается в Украине, около 90% находится в тени и никак регулируется. Поэтому Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины была инициирована и сейчас завершается разработка соответствующего законопроекта, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников – как арендаторов, так и арендодателей.
Об этом рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в интервью «Украинскому радио».
«Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное. При этом в Украине этот % официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке», – сказал он.
По словам Парцхаладзе, эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом. «В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более ниже для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы», – отметил Парцхаладзе.
Итак, рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья в Украине:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вошла в пятерку стран, где установили больше всего ветроэлектростанций13 ч. назад - 1114 6
У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем годуВчера, 11:00 - 2076 6
Банкиры рассказали, когда подорожает валюта12 ч. назад - 8780 3
В Японии создали "поезд-пулю"Вчера, 18:00 - 7516 3
Экспорт отечественной курятины в 4 раза превысил импорт заграничнойВчера, 04:12 - 241 2
Названы автомобили, которые со временем не ржавеют11 ч. назад - 60573
В Японии создали летающие дома16 ч. назад - 9080
Банкиры рассказали, когда подорожает валюта12 ч. назад - 8780 3
Сколько тратит турист на отдых в Турции16 ч. назад - 5723
28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)10 ч. назад - 4336
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3891
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1414
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1344 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4317
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4731 2