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В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жилья

В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жилья

Сегодня из всего арендного жилья, которое насчитывается в Украине, около 90% находится в тени и никак регулируется. Поэтому Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины была инициирована и сейчас завершается разработка соответствующего законопроекта, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников – как арендаторов, так и арендодателей.

Об этом рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в интервью «Украинскому радио».

«Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное. При этом в Украине этот % официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке», – сказал он.

По словам Парцхаладзе, эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом. «В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более ниже для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы», – отметил Парцхаладзе.

Итак, рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья в Украине:

  • муниципальное арендное жилье, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), другим молодым специалистам.
  • арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службе.
  • коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.
По материалам Минрегионбуд
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