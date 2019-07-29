Апелляционный суд: миллиардный должник ПриватБанка - банкрот

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16 июля Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Главного управления ГФС в Киевской области и оставил без изменений постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.01.2019 (дело №904/5868/18), которым ООО “Ключевое решение” было признано банкротом и открыта ликвидационная процедура.
Решение о прекращении деятельности предприятия путем ликвидации было принято участниками ООО “Ключевое решение” еще 17.11.2017.
По данным промежуточного ликвидационного баланса должника, составленного по состоянию на 31.05.2018, его внеоборотные активы составляли 82,7 млн грн; оборотные активы – 3,73 млн грн; дебиторская задолженность – 8,52 млн грн; остаток денежных средств – 45 тыс грн; кредиторская задолженность – 94,4 млн грн.
“По результатам аудиторской проверки, проводимой ООО «Аудиторская фирма «Ален-менеджер», составлен Аудиторский отчет 2018-1-58 от 02.07.2018 г.
Не установлено признаков действий фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности.
Ликвидационной комиссией должника соблюдены требования законодательства о добровольной ликвидации юридического лица”, – говорится в постановлении суда от 16.07.2019.
28 марта Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/5868/18 о банкротстве ООО “Ключевое решение” (на ликвидации) признал денежные требования Приватбанка на сумму 1,1 млрд грн, в т.ч. 609,2 млн грн – четвертой очереди и 513,9 млн грн – шестой очереди. Кроме того, отдельно были внесены в реестр требования кредиторов требования банка, обеспеченные залогом, в размере 12,5 млн грн.
Также суд признал денежные требования ЧАО “Страховая компания “Ингосстрах” на сумму 966,9 млн грн (четвертая очередь).
Согласно судебным материалам, между ЗАО “СК “Ингосстрах”, Приватбанком и Акцент-банком были заключены договоры страхования кредитов заемщиков (должников) – ООО “Долма”, ООО “Тайлон”, Сельскохозяйственного частного предприятия «Белое озеро», ООО “Коминтерн- Агро”, ООО “Коноваловское”, Сельскохозяйственного ООО «Имени Мичурина».
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