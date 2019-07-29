Pagani показала суперкар за 3 млн евро (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Итальянская фирма Pagani обновила свой родстер Huayra BC, которых будет лишь 40 экземпляров, оцененных минимум в 3,1 млн евро.
В конструкции Pagani Huayra BC применена оригинальная смесь углеродного волокна, титана и полиамидных пластиков, которая позволила увеличить жесткость кузова на 20%, пишет Motor1.
Автомобилю существенно переработали аэродинамику — на скорости 280 км/ч кузов родстера генерирует прижимное усилие в 500 кг. Специально созданные шины Pirelli PZero Trofeo R помогают родстеру выдерживать боковые перегрузки в 1,9 g (официально заявленная характеристика Bugatti Chiron — лишь 1,5 g).
Открытую Huayra BC снабдили и новым двигателем – шестилитровым V12 от AMG. Работает мотор с секвентальной коробкой от Xtrac. Интересно, что официальных данных о динамике родстера Pagani не публикует, но не приходится сомневаться, что первые 100 км/ч новинка способна набрать примерно за 2,5 секунды.
Дебютирует родстер на специальном мероприятии Monterey Car Week в Калифорнии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем годуПозавчера, 11:00 - 2184 10
Украина вошла в пятерку стран, где установили больше всего ветроэлектростанцийВчера, 08:36 - 1225 6
Банкиры рассказали, когда подорожает валютаВчера, 10:24 - 10027 4
Глава ФГВФЛ: Уже практически нечего продаватьПозавчера, 21:00 - 2025 4
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 877 3
Названы автомобили, которые со временем не ржавеютВчера, 11:11 - 67552
Банкиры рассказали, когда подорожает валютаВчера, 10:24 - 10027 4
В Японии создали летающие домаВчера, 05:42 - 9269
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 6975
Сколько тратит турист на отдых в ТурцииВчера, 06:12 - 6069
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3946
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1427
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1348 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4329
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4746 2