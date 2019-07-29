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Pagani показала суперкар за 3 млн евро (фото)

Pagani показала суперкар за 3 млн евро (фото)

Итальянская фирма Pagani обновила свой родстер Huayra BC, которых будет лишь 40 экземпляров, оцененных минимум в 3,1 млн евро.

В конструкции Pagani Huayra BC применена оригинальная смесь углеродного волокна, титана и полиамидных пластиков, которая позволила увеличить жесткость кузова на 20%, пишет Motor1.

Автомобилю существенно переработали аэродинамику — на скорости 280 км/ч кузов родстера генерирует прижимное усилие в 500 кг. Специально созданные шины Pirelli PZero Trofeo R помогают родстеру выдерживать боковые перегрузки в 1,9 g (официально заявленная характеристика Bugatti Chiron — лишь 1,5 g).

Открытую Huayra BC снабдили и новым двигателем – шестилитровым V12 от AMG. Работает мотор с секвентальной коробкой от Xtrac. Интересно, что официальных данных о динамике родстера Pagani не публикует, но не приходится сомневаться, что первые 100 км/ч новинка способна набрать примерно за 2,5 секунды.

Дебютирует родстер на специальном мероприятии Monterey Car Week в Калифорнии.

По материалам НВ
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