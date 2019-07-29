У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем году

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, который отвечает за экономический блок, сообщил, что встретился с руководителями банков с иностранным капиталом, которые работают на украинском рынке.

“Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели”, – отметил А. Гончарук.

По данным НБУ, на 30.07.2019 средневзвешенная ставка по гривневым краткосрочным кредитам для бизнеса составила 17,9%, по долгосрочным займам – 20,4%. По займам для населения – соответственно 37,9% и 30,6%.

На 01.08.2019 Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц по трехмесячным вкладам в гривне составил 15%, по однолетним – 15,71%.

30.07.2019 Минфин разместил 3-месячные гривневые ОВГЗ под 16,4%, 1-летние – под 16,59%, 6-летние – под 16,5%.