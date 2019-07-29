У президента заявили, что ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне будет уже в следующем году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, который отвечает за экономический блок, сообщил, что встретился с руководителями банков с иностранным капиталом, которые работают на украинском рынке.
“Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели”, – отметил А. Гончарук.
По данным НБУ, на 30.07.2019 средневзвешенная ставка по гривневым краткосрочным кредитам для бизнеса составила 17,9%, по долгосрочным займам – 20,4%. По займам для населения – соответственно 37,9% и 30,6%.
На 01.08.2019 Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц по трехмесячным вкладам в гривне составил 15%, по однолетним – 15,71%.
30.07.2019 Минфин разместил 3-месячные гривневые ОВГЗ под 16,4%, 1-летние – под 16,59%, 6-летние – под 16,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ не будет сдерживать укрепление гривны, – ПономаренкоВчера, 13:04 - 2641 9
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 3016 4
В ГФС заговорили о равенстве налогоплательщиковВчера, 11:47 - 2435 3
В сети показали малоизвестный Запорожец (фото)5 ч. назад - 7771 2
Сколько будут зарабатывать новые нардепы (инфографика)Вчера, 14:05 - 2067 2
Когда штраф за неисправность габаритных огней незаконенВчера, 21:03 - 12759 1
Апелляционный суд: миллиардный должник ПриватБанка - банкротВчера, 14:30 - 7835
В сети показали малоизвестный Запорожец (фото)5 ч. назад - 7771 2
Назван неожиданный штраф, который может получить водитель3 ч. назад - 5400 1
Гривна стала "самой крепкой" валютой мира - рейтингВчера, 16:03 - 3016 4
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 3301
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1260
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1245 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4190
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4600 2