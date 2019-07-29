Суд отменил приостановление тарифов "Укрэнерго" на июль

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Окружной административный суд Киева 1 августа отменил обеспечительную меру по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), состоящую в приостановлении действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня №954 и №955, которыми были установлены тарифы НЭК “Укрэнерго”.
Об этом сообщает пресс служба компании.
“По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для него тарифы, утвержденные Постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными, и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ от 12.12.2018 г.. № 1905 “, – говорится в сообщении.
Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы:
Из-за блокирования судом тарифов в июле 2019 компания не может выполнять свои функции в модели нового рынка электроэнергии, определенные Законом Украины «О рынке электрической энергии». В частности, у предприятия нет средств на покупку электроэнергии для технологических потерь в сетях и компенсации затрат на покупку электроэнергии ВИЭ по «зеленому» тарифу.
В июле 2019 г. Укрэнерго выставляло счета по договорам на свои услуги:
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