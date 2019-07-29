0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Суд отменил приостановление тарифов "Укрэнерго" на июль

Суд отменил приостановление тарифов "Укрэнерго" на июль

Окружной административный суд Киева 1 августа отменил обеспечительную меру по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), состоящую в приостановлении действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня №954 и №955, которыми были установлены тарифы НЭК “Укрэнерго”.

Об этом сообщает пресс служба компании.

“По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для него тарифы, утвержденные Постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными, и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ от 12.12.2018 г.. № 1905 “, – говорится в сообщении.

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы:

  • 347,14 грн/МВт∙ч
  • 8,9 грн/МВт∙ч.

Из-за блокирования судом тарифов в июле 2019 компания не может выполнять свои функции в модели нового рынка электроэнергии, определенные Законом Украины «О рынке электрической энергии». В частности, у предприятия нет средств на покупку электроэнергии для технологических потерь в сетях и компенсации затрат на покупку электроэнергии ВИЭ по «зеленому» тарифу.

В июле 2019 г. Укрэнерго выставляло счета по договорам на свои услуги:

  • по старому тарифу, действовавшему до 1 июля 2019 – 574 грн за МВт·ч,
  • однако в счетах появилась новая графа «Рекомендовано к уплате», в которой счет выставляется по новым тарифам: 347,43 грн/МВт·ч – за услуги по передаче и 8,90 грн/МВт·ч – за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.