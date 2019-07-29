0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

ПФУ начал финансирование пенсий и субсидий за август

ПФУ начал финансирование пенсий и субсидий за август

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в августе.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в Facebook.

“Да, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий”, – говорится в сообщении.

В августе направлено

  • На пенсионные выплаты – 1,2 млрд грн,
  • На жилищные субсидии – 5,5 млн грн.

Мои Finance.ua:

  • С 1 июля 2019 минимальную пенсию повысили до 1564 грн.
  • Люди с минимальными выплатами будут получать надбавку в 67 грн.
  • Украинцы с максимальными пенсиями получат надбавку в 670 грн.
  • В 2020 году трем группам пенсионного возраста планируют пересчитать пенсии: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий), тем, кто имеет стаж выше нормы.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.