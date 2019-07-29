ПФУ начал финансирование пенсий и субсидий за август

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Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в августе.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в Facebook.
“Да, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий”, – говорится в сообщении.
В августе направлено
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