ПФУ начал финансирование пенсий и субсидий за август

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий в августе.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в Facebook.

“Да, 1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий”, – говорится в сообщении.

В августе направлено

На пенсионные выплаты – 1,2 млрд грн,

На жилищные субсидии – 5,5 млн грн.

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