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Межбанк: попытки разогреть котировки продолжатся

Межбанк: попытки разогреть котировки продолжатся

В пятницу на валютном рынке попытки разогреть котировки продолжатся и курс продолжит лихорадить. Основная причина – пока отсутствие серьезных объемов нерезидентских продаж валюты под предстоящий аукцион по размещению ОВГЗ.

Ходили слухи об его отмене или изменении предлагаемых к продаже облигаций, но Минфин Украины вывесил на сайте объявление о том, что он состоится по утвержденному графику, и предлагаться будут те же облигации, что и стояли в плане размещения – короткие (70 дней), до года (336 дней) и на трехлетние (1092 дня).

Это несколько добавит предложения валюты в ближайшее время, но пока курс идет вверх, и нерезиденты будут стараться продать валюту на пике котировок. Подыграют им в этом и экспортеры, порядком уставшие от проседания курса и потерь гривневых ресурсов от такого укрепления нацвалюты. Им с радостью будут помогать и спекулянты, которые вчера вошли в раж и на низких объемах межбанка первого дня месяца вовсю вздергивали котировки.

Нацбанк даже был вынужден продать порядка 10 млн долларов. Но с огромным наваром для себя. Если еще в среду регулятор выкупал доллар даже по 24,96 гривен, то вчера он продал его по 25,40. Заработок в 44 копейки на долларе – очень даже неплохая прибыльность валютных операций для НБУ.

Сегодня не стоит ожидать больших объемов клиентских операций за счет эффекта снижения деловой активности перед выходными, а вот нерезиденты (если котировки продолжат рост) могут и выйти на торги с продажей валюты под уже гарантированный (после появления объявления на сайте Минфина Украины) аукцион 6 августа.

Вот эти разносторонние задачи местных компаний и нерезидентов и будут качать курс в течении дня.

С учетом фактора окончания недели — мы прогнозируем на сегодня объемы торгов в пределах до 340-360 млн долларов при совершении до 480 сделок.

Наличный рынок пока задирает котировки вверх, страхуя себя от возможных скачков курса, чем продолжает стимулировать спекулятивную активность на этом сегменте валютного рынка.

Мы прогнозируем на пятницу активную попытку крупных игроков (как экспортеров и спекулянтов, так и нерезидентов) покачать курс доллара и коридор по нему в пределах 25,35-25,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,38 / 25,40
евро – 28,02 / 28,04
российский рубль – 0,3958 / 0,3962

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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