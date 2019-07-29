Китайский стартап представил умный электромобиль-трансформер

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Молодой китайский стартап Human Horizons сделал ставку на технологичность и представил миру «электрокроссовер-суперкар премиум-класса». Первые серийные HiPhi 1 должный сойти с конвейера в 2021 году.
Новинку оснастили более чем 550 датчиками, которые призваны контролировать все происходящее в салоне, включая запахи. За обработку всех собранных данных отвечает система HOA (ориентированная на человека архитектура). Она адаптивна и самостоятельно учится принимать нужные решения.
Да и выглядит авто совсем нетипично: его оснастили сложным механизмом открывания дверей, на которых нет никаких ручек. Все они оснащены электрическим приводом, а когда их открывать – решает компьютер. Ориентируясь при этом на датчик распознавания лиц.
Производитель предложит покупателям две версии: заднеприводную и полноприводную. Вторую намерены оснастить двумя электромоторами на 272 л.с. Этого хватит, чтобы разогнать 2-тонный автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. В максимальной комплектации установят батарею емкостью 96 кВт-ч, что обеспечит запас хода порядка 645 км.
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