В Австралии открыли передвижной отель с поддержкой 5G

Проект был основан для популяризации 5G-покрытия среди населения

Чтобы дать австралийцам представление о том, что возможно с 5G, производитель смартфонов создал первый в мире путешествующий отель Smart с поддержкой 5G.

Снабженный новейшими технологиями, он будет путешествовать по местам 5G по всей Австралии в течении следующих шести месяцев, начиная свое путешествие от Доме искусств Голд-Коста (HOTA).

Отель 5G – 40-футовый транспортный контейнер, ставший футуристическим отелем за 150 долларов США за ночь, при этом все доходы от бронирования передаются местным благотворительным организациям. Гости могут принять участие в шоу, посетить одно из многочисленных мероприятий HOTA или просто отдохнуть и расслабиться, любуясь видом города.

Отель 5G с матовым черным экстерьером и минималистскими элементами интерьера уже выглядит как стильный, автономный салон. Люкс с одной спальней заполнен новейшими технологиями, включая облачные игры 5G, потоковую передачу без, ряд захватывающих AR-приложений и расширенные функции “умного” дома.