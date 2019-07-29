0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

В Австралии открыли передвижной отель с поддержкой 5G

В Австралии открыли передвижной отель с поддержкой 5G

Проект был основан для популяризации 5G-покрытия среди населения

Чтобы дать австралийцам представление о том, что возможно с 5G, производитель смартфонов создал первый в мире путешествующий отель Smart с поддержкой 5G.

Снабженный новейшими технологиями, он будет путешествовать по местам 5G по всей Австралии в течении следующих шести месяцев, начиная свое путешествие от Доме искусств Голд-Коста (HOTA).

Отель 5G – 40-футовый транспортный контейнер, ставший футуристическим отелем за 150 долларов США за ночь, при этом все доходы от бронирования передаются местным благотворительным организациям. Гости могут принять участие в шоу, посетить одно из многочисленных мероприятий HOTA или просто отдохнуть и расслабиться, любуясь видом города.

Отель 5G с матовым черным экстерьером и минималистскими элементами интерьера уже выглядит как стильный, автономный салон. Люкс с одной спальней заполнен новейшими технологиями, включая облачные игры 5G, потоковую передачу без, ряд захватывающих AR-приложений и расширенные функции “умного” дома.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.