Коболев сказал, сколько газа в подземных хранилищах принадлежит иностранным компаниям

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НАК “Нафтогаз Украины” имеет контракты на хранение газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 иностранной компанией; всего в режиме “таможенный склад” в украинских хранилищах хранится 1,4 млрд кубометров газа.
Об этом в Facebook написал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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“Доверие международных компаний – это то, что стоит очень дорого и требует полной прозрачности, многих лет упорного труда. Теперь имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 млрд кубометров газа – эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания”, – написал Коболев.
Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд кубометров газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу Нафтогаз. Глава НАК уверил, что все игроки рынка получили равный и недискриминационный доступ к мощностям по хранению газа, возможность работать в режиме таможенного склада.
“Мы внимательно изучаем все проблемы, которые возникают у наших партнеров, и делаем все возможное для максимальной загрузки хранилищ. Уверен, когда заработает услуга “транспортировки на короткие расстояния” (short-haul services), использование украинских ПХГ для международных компаний станет еще более привлекательным.
Но, по мнению руководителя Нафтогаза, есть еще один фактор, от которого зависит будущее украинских хранилищ, – это проведение анбандлинга поправильной модели. После его завершения украинским ПХГ, отметил Коболев, должен управлять профессиональный и надежный оператор, который пользуется доверием участников рынка.
“Считаю, что обновленный Нафтогаз в очередной раз доказал свою способность управлять украинскими газовыми хранилищами именно таким образом”, – подчеркнул Коболев.
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