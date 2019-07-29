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Компания Audi представила удешевленную версию электрического кроссовера e-tron для европейского рынка.
Автомобиль будет продаваться с маркировкой e-tron 50 вместо 55.
Судя из сообщения, новая версия получит уменьшенный аккумулятор на 71 кВт-ч вместо 95 кВт-ч.
По данным компании, новый вариант сможет проехать без подзарядок 299 км по сравнению с 399 км в обычной модели на основе стандарта WLTP. Кроме того, меньший аккумулятор будет еще и медленнее заряжаться.
Вместо объявленной максимальной мощности зарядки 150 кВт, которая может фактически достигать 155 кВт, новый e-tron 50 будет “заправляться” при мощности в120 кВт.
Что касается силовых установок, то авто по-прежнему оснащено полноприводной системой с двумя двигателями, но мощность будет снижена с 402 л.с. до 308 л.с. (230 кВт).
Таковы основные отличия нового e-tron 50, кроме цены, которая, как ожидается, будет ниже, но автопроизводитель пока не подтвердил это. В Германии Audi заявляет, что она будет “ниже 70 тысяч евро”.
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