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Audi представила удешевленную версию электрического кроссовера e-tron

Audi представила удешевленную версию электрического кроссовера e-tron

Компания Audi представила удешевленную версию электрического кроссовера e-tron для европейского рынка.

Автомобиль будет продаваться с маркировкой e-tron 50 вместо 55.

Судя из сообщения, новая версия получит уменьшенный аккумулятор на 71 кВт-ч вместо 95 кВт-ч.

По данным компании, новый вариант сможет проехать без подзарядок 299 км по сравнению с 399 км в обычной модели на основе стандарта WLTP. Кроме того, меньший аккумулятор будет еще и медленнее заряжаться.

Вместо объявленной максимальной мощности зарядки 150 кВт, которая может фактически достигать 155 кВт, новый e-tron 50 будет “заправляться” при мощности в120 кВт.

Что касается силовых установок, то авто по-прежнему оснащено полноприводной системой с двумя двигателями, но мощность будет снижена с 402 л.с. до 308 л.с. (230 кВт).

Таковы основные отличия нового e-tron 50, кроме цены, которая, как ожидается, будет ниже, но автопроизводитель пока не подтвердил это. В Германии Audi заявляет, что она будет “ниже 70 тысяч евро”.

По материалам ТСН
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