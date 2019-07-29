Шри-Ланка отменила плату за визу для украинцев

С 1 августа 2019 года отменяется оплата за визу в Шри-Ланку для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев.

Об этом сообщает AP.

Теперь визу можно получить на срок до 30 дней бесплатно по прибытию в аэропорт. Возможна также подача соответствующей заявки онлайн.

Раньше это стоило в среднем $35.

Как отмечается, мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа, если это не будет выгодно, то программу прекратят.

Список 48 стран, для которых виза на Шри-Ланку будет выдаваться бесплатно:

Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Мои Fiнансы: