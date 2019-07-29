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99% грузов в Украине оформляется через "Единое окно"

99% грузов в Украине оформляется через "Единое окно"

Сейчас в Украине уже 99,3% таможенных деклараций, по которым предусматривается прохождение государственных видов контроля, оформляются с использованием автоматизированной системы “Единое окно”. Этот механизм стал основным способом общения предприятий с органами контроля.

Такие данные передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

1 августа исполнилось ровно три года с момента внедрения на таможне информационной системы “Единое окно”. Электронная система позволяет службам контроля и таможни обмениваться информацией о грузе в автоматическом режиме.

“Это один из важных антикоррупционных шагов, который минимизирует человеческий фактор при принятии решений контролирующими органами, стимулирует их переходить на европейские принципы и способствует международной торговле, – говорится в сообщении.

Электронная система обмена данными “Единое окно” позволяет различным службам контроля и таможни обмениваться информацией о грузе в автоматическом режиме.

“Вместо печатей и штампов государственных органов на бумажных документах наносятся электронные отметки в общей базе данных”, объясняют в Министерстве.

По материалам Корреспондент.net
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